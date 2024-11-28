Стартап Bleap залучив $2,3 млн для запуску банку на блокчейні

Стартап Bleap, заснований колишніми співробітниками Revolut, залучив $2,3 млн у передпосівному раунді фінансування

Цей раунд фінансування очолив фонд Ethereal Ventures за участю Maven11, Alliance DAO, Robot Ventures, Credibly Neutral, а також низки приватних інвесторів.

Проєкт заснували колишні співробітники Revolut — Жоао Алвес і Гільєрме Гомеш. Їхня мета — створити «блокчейн-банк» для здійснення платежів у стейблкоїнах. Наразі платформа знаходиться на стадії бета-тестування для обраних користувачів у ЄС. Публічний реліз заплановано на перший квартал 2025 року, а запуск власного токена — на 2026 рік.

Залучені кошти будуть спрямовані на розробку застосунку для здійснення платежів у стейблкоїнах у повсякденному житті через прив’язану дебетову картку Mastercard. Сервіс обіцяє відсутність комісій за обмін чи конвертацію валюти, а також до 2% кешбеку на покупки.

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Гільєрме Гомеш наголошує, що блокчейн-технології відкривають нові можливості, недосяжні для традиційних фінансових систем.

«Ми хотіли створити застосунок, який би поєднував потужність блокчейну з найкращими банківськими можливостями і був би радикально кращим за все, що доступно сьогодні», — додав Алвес.

Команда Bleap зазначає, що їхній необанк пропонує мультивалютні рахунки з рівнем заощаджень, що у п’ять разів перевищує показники традиційних банків. Це стало можливим завдяки використанню стейблкоїнів і технологій децентралізованого фінансування.

Наразі Bleap працює виключно в мережі Arbitrum та підтримує стейблкоїни USDC, USDT, USDA та EURA. Команда не планує розгортати проєкт на інших блокчейнах найближчим часом, однак розглядає можливість розширення на ринки Латинської Америки.

Нагадаємо, що 8 стартапів представлять Україну на CES 2025. Consumer Electronics Show — одна з найвпливовіших світових виставок, що задає технологічні тренди на наступний рік. Подія відбудеться 7-10 січня у Лас-Вегасі (США) і збере понад 140 тис. відвідувачів з усього світу. За результатами відбору, до складу української делегації увійшли 8 хардверних стартапів: S.Lab, Syla, Qudi, Versi Bionics, eXtra Vision, Beetless, Pickpad, Profeed.

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За матеріалами: Incrypted.