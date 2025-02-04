У Дії зʼявляться направлення до лікаря та рецепти на ліки — Федоров

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення тепер надходитимуть у Дію

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні», — написав Федоров.

У Дії надходитимуть сповіщення про:

номери рецепта та код погашення;

код направлення до лікарів;

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

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«Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ (Міністерство охорони здоровʼя), а щойно запустимо медичні пуші — повідомлю в каналі. Стежте, щоб не пропустити», — додав Федоров.

Нагадаємо, що у Дії анонсували нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих, а також поділилися планами невдовзі інтегрувати ШІ в сервіси, зокрема, в Дія.Освіта. ШІ буде інтегруватися спільно з Google. У контексті програми Дія.Освіта планується створити ще більше освітніх продуктів для розвитку українців.

Раніше ми писали, що на порталі Дія.Бізнес зʼявився інвестиційний каталог імпакт-бізнесів. Каталог на порталі Дія.Бізнес представляє компанії, які вирішують виклики сучасності: від змін клімату до підтримки вразливих груп. Імпакт-підприємства поєднують фінансовий успіх з позитивним соціальним та екологічним впливом. Згідно з даними Global Impact Investing Network (GIIN), обсяг ринку імпакт-інвестицій у світі вже перевищує $1 трлн і продовжує стабільно зростати. Це глобальний тренд, який також активно набирає популярності в Україні.

Крім того, Дія підключає державні банки для покращення платіжних послуг. Тепер у Дії ще зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Для цього підключаються державні банки, тож зможете обрати платіжного партнера до душі. Першим до Дії приєднався Укргазбанк (UGB).

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