Федоров назвав найбільшого венчурного інвестора в Україні

Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України, розповів, що саме Brave1 став найбільшим венчурним інвестором в Україні

Про це він розповів у ефірі телеканалу ТСН.

«Brave1 — це проєкт, задача якого шукати стартапи та ідеї, які пов’язані із захистом нашої країни, фінансувати їх, доводити їх до результату та перетворювати потім у сталі компанії, які активно розвиваються і допомагають знищувати ворога. Ми починали з дронових програм, РЕБ, інвестицій у наземні платформи. Зараз інвестуємо в ракетні програми, засоби захисту від «шахедів», у розвиток штучного інтелекту», — розповідає Федоров.

Він підкреслив, що проєкт Brave1 поступово змінив свою роль і став венчурним інвестором, найбільшим на сьогодні у нашій країні.

«Ми шукаємо проєкти, даємо безповоротні гранти, організовуємо полігони, хакатони, залучаємо іноземні компанії. Наприклад, ми бачимо, що у виробників є проблеми з податком або митами на оптоволокно, і ми пропонуємо тоді уряду або парламенту це змінити. І ми проходили це з дронами, з наземними платформами, зараз проходимо з ракетною програмою», — пояснює віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України.

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За його словами, Brave1 активно розвивається, вносяться зміни у бюджет, зокрема, будуть виділені додаткові кошти на гранти. Тобто всі розуміють, що зараз це важливо для нашої країни. Проєкт сьогодні трансформується і у рамках цього здійснюється пошук стажерів (вимоги мінімальні).

Довідково

Brave1 було створено у квітні 2023 року як державну платформу для розвитку оборонних технологій. Ініціатива об’єднала зусилля Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Генштабу ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, РНБО та Мінекономіки.

Основна мета — прискорити розробку, тестування та впровадження інновацій, які зміцнюють обороноздатність країни: від безпілотників і РЕБ до засобів ППО та рішень на базі штучного інтелекту.

Brave1 став найбільшим державним акселератором і грантодавцем у сфері DefenseTech в Україні. У межах проєкту фінансуються перспективні розробки — безповоротними грантами.

«Оборонний кластер видав уже 560+ грантів на 2,2 млрд грн, щоб розвивати та масштабувати геймченджери війни — від дронів до ракет. Brave1 обʼєднує виробників і допомагає пройти шлях від ідеї до fast track на поле бою, влаштовуючи полігони, хакатони та зустрічі з інвесторами», — додали у Мінцифри.

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