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Dogecoin може оновити історичний максимум — Алі Мартінес

30.04.2025 12:30
Ольга Деркач
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25 квітня Dogecoin (DOGE) закрилася вище своєї 50-денної ковзної середньої (MA) на 1-денному таймфреймі вперше за три місяці

Dogecoin може оновити історичний максимум — Алі Мартінес

Dogecoin може оновити історичний максимум — Алі Мартінес Фото: unsplash.com, freepik.com

На момент написання 30 квітня DOGE переходить з рук в руки за ціною $0,1736, що трохи нижче 50-денної ковзної середньої на рівні $0,1822.

Це потужний «бичачий» сигнал, але один відомий криптовалютний технічний аналітик стверджує, що місячне закриття вище $0,20 може призвести до значного зростання курсу криптовалюти.

Закриття вище $0,20 призведе до того, що ціна Dogecoin значно перевищить нижню трендову лінію довгострокової висхідної моделі графіка, вважає дослідник криптовалют Алі Мартінес.

Попередні відскоки від цієї ключової лінії підтримки призвели до значних висхідних рухів. Мартінес вважає, що таке закриття призведе до зростання до рівня корекції Фібоначчі 0,739, після чого ціна Dogecoin перевищить попередній історичний максимум (ATH) в $0,74, що приблизно на 312,21% вище поточних цін.

Раніше аналітик описав випадок можливого зростання ціни до $0,9 в довгостроковій перспективі, що дорівнювало б 401,33% ралі.

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Зокрема, незадовго до закриття вище своєї 50-денної MA DOGE досяг 2-річного мінімуму і відскочив від нього.

Кожного разу, коли відбувалося таке відскочення і закриття вище MA, ціна Dogecoin входила в бичачий цикл.

Більш того, у всіх таких випадках індикатор відносної сили (RSI) цього активу показував бичачу дивергенцію, що сталося знову, що ще більше підтверджує тезу технічного аналітика.

Кількість мільйонерів Dogecoin також зросла завдяки позитивній ціновій динаміці, спричиненій заявою Ілона Маска про те, що він закриває своє відомство DOGE (Department of Government Efficiency). Оскільки динаміка ринку стає все більш сприятливою, існує велика ймовірність того, що мемкоїн може розвиватися за сценарієм, описаним Мартінесом.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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