Dogecoin може оновити історичний максимум — Алі Мартінес

25 квітня Dogecoin (DOGE) закрилася вище своєї 50-денної ковзної середньої (MA) на 1-денному таймфреймі вперше за три місяці

На момент написання 30 квітня DOGE переходить з рук в руки за ціною $0,1736, що трохи нижче 50-денної ковзної середньої на рівні $0,1822.

Це потужний «бичачий» сигнал, але один відомий криптовалютний технічний аналітик стверджує, що місячне закриття вище $0,20 може призвести до значного зростання курсу криптовалюти.

Закриття вище $0,20 призведе до того, що ціна Dogecoin значно перевищить нижню трендову лінію довгострокової висхідної моделі графіка, вважає дослідник криптовалют Алі Мартінес.

Попередні відскоки від цієї ключової лінії підтримки призвели до значних висхідних рухів. Мартінес вважає, що таке закриття призведе до зростання до рівня корекції Фібоначчі 0,739, після чого ціна Dogecoin перевищить попередній історичний максимум (ATH) в $0,74, що приблизно на 312,21% вище поточних цін.

If #Dogecoin $DOGE can secure a monthly close above $0.20, it could pave the way for a rally toward its all-time high of $0.74. Such a breakout would signal strong bullish momentum and potentially attract increased investor interest. pic.twitter.com/ky88B6XFZy

— Ali (@ali_charts) April 28, 2025