Біткоїн може досягнути нового максимуму уже в травні

З 20 по 26 квітня Біткоїн зріс на 11%, продемонструвавши стійкість, утримуючись біля свого двомісячного максимуму на позначці $94 000. Це ралі відбулося після сигналів адміністрації президента США Дональда Трампа про послаблення імпортних тарифів, а також сильних корпоративних звітів про прибутки

Дані свідчать про те, що Біткоїн може досягти нових максимумів швидше, ніж очікує більшість інвесторів.

Довіра інвесторів до Біткоїна ще більше зросла завдяки рекордному притоку $3,1 млрд у спотові біржові фонди (ETF). Однак ключовий індикатор деривативів на BTC показав ознаки ведмежого імпульсу, що викликає питання про те, чи залишається реалістичною цільова позначка в $100 000.

Безстрокові ф’ючерси на Біткоїн залишаються популярними серед роздрібних трейдерів, адже їхня ціна тісно слідує за спотовим ринком. Позитивна ставка фінансування свідчить, що покупці платять за підтримку своїх позицій, тоді як її розворот часто сигналізує про ведмежі настрої.

26 квітня зафіксували різке від’ємне значення ставки фінансування — нетипове для «бичачого» ринку. Це вказує на підвищений тиск з боку продавців. Незважаючи на волатильність, продавці були захоплені зненацька зростанням Біткоїна вище $94 000, що призвело до ліквідації коротких позицій на понад $450 млн із 21 квітня.

Цікаве по темі: Strategy ініціює штучний халвінг Біткоїна — аналітик

Частково відновленню довіри сприяло зростання індексу S&P 500 на 7,1% за тиждень. Втім, заява Дональда Трампа 25 квітня про залежність переговорів із Китаєм від його поступок дещо охолодила оптимізм на ринку.

Хоча раніше Біткоїн демонстрував тісний зв’язок із фондовим ринком, зараз ситуація змінюється. 30-денна кореляція між S&P 500 та Біткоїном впала до 29% — удвічі менше, ніж у березні-квітні. Це свідчить, що Біткоїн дедалі більше поводиться незалежно й уже не просто слідує за акціями технологічних компаній.

Нездатність золота зберегти свій бичачий імпульс після досягнення історичного максимуму в $3500 22 квітня також була визнана важливою для статусу Біткоїна як самостійного класу активів. Деякі трейдери ставили під сумнів наратив про «цифрове золото», але чим довше BTC залишатиметься вище $90 000, тим більше впевненості матимуть інвестори, що потенційно може прокласти шлях до подальшого зростання.

Зростання попиту на «ведмеже» кредитне плече у безстрокових ф’ючерсах на BTC не збігається з настроями професійних трейдерів.

26 квітня премія за двомісячні ф’ючерси на Біткоїн (базисна ставка) зросла до найвищого рівня за останні сім тижнів, що свідчить про більший інтерес до «бичачих» позицій. На рівні 6,5% цей показник залишається в межах нейтрального діапазону від 5% до 10%, але віддаляється від «ведмежої» території.

Невідповідність між попитом на кредитне плече у безстрокових ф’ючерсах і місячних контрактах BTC не є чимось незвичайним. Навіть якщо роздрібні трейдери залишатимуться обережними, значного накопичення коштів інституцій може бути достатньо, щоб підштовхнути ціну Біткоїна вище $100 000 у найближчому майбутньому, можливо навіть уже в травні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як зміниться ціна Біткоїна до 2030: прогноз ARK Invest

За яких умов Біткоїн може досягти $1 млн

Як майнити Біткоїн вдома у 2025 році

Джерело: CoinTelegraph.