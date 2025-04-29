3 криптовалюти, які варто розглянути на тлі відновлення ринку

Для криптоентузіастів 2025 рік кишить можливостями. Але оскільки волатильність все ще залишається постійною, важливо правильно вибрати криптовалюти для інвестицій

Розберемося, на які криптовалюти варто звернути увагу на тлі поступового відновлення крипторинку.

Ethereum (ETH): королева смарт-контрактів

Ethereum продовжує прокладати шлях до інновацій у децентралізованих додатках та DeFi-проєктах. За минулий тиждень курс ETH зріс на 12%, відновившись після падіння до $1400. Накопичення китів і майбутні оновлення, такі як поліпшення масштабованості 7 травня, сприяють відновленню інтересу.

Оскільки Ethereum відновлює втрачені позиції і зараз торгується вище рівня $1800, інвестори припускають, що незабаром монета може протестувати позначку в $2000. Для довгострокових власників Ethereum пропонує безпрецедентну фундаментальну основу і процвітаючу екосистему.

Трамп ($TRUMP): зростання на ажіотажі

Останнім часом офіційний токен Трампа злетів на 79%, чому сприяли анонси ексклюзивних VIP-заходів для топ-власників токенів. Незважаючи на те, що $TRUMP залишається в значній мірі керованим ажіотажем, його здатність зростати під час бичачих настроїв робить його високоризикованим і високоприбутковим варіантом.

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Однак інвесторам слід бути обережними, оскільки майбутні показники токена залежать від імпульсу, а не від фундаментальних факторів. Його волатильність робить його спекулятивним вибором, який підходить тільки для тих, хто має високу толерантність до ризику.

Sui ($SUI): потенціал зростання DeFi

Зростання Sui на 70% привернуло увагу інвесторів. Створена для децентралізованих фінансів (DeFi), Sui поєднує в собі високошвидкісну обробку транзакцій з масштабованістю. Її нещодавня цінова динаміка свідчить про подальший ріст, особливо в міру зростання активності в ланцюжку.

Оскільки $SUI позиціонується для подальшого впровадження DeFi, вона приваблює інвесторів, які прагнуть отримати доступ до інноваційних блокчейн-екосистем. Продовження партнерства та розширення мережі може зміцнити її роль як ключового гравця в DeFi-просторі.

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Джерело: CoinCentral.