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3 криптовалюти, які варто розглянути на тлі відновлення ринку

29.04.2025 12:30
Ольга Деркач
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Для криптоентузіастів 2025 рік кишить можливостями. Але оскільки волатильність все ще залишається постійною, важливо правильно вибрати криптовалюти для інвестицій

3 криптовалюти, які варто розглянути на тлі відновлення ринку

3 криптовалюти, які варто розглянути на тлі відновлення ринку Фото: freepik.com

Розберемося, на які криптовалюти варто звернути увагу на тлі поступового відновлення крипторинку.

Ethereum (ETH): королева смарт-контрактів

Ethereum продовжує прокладати шлях до інновацій у децентралізованих додатках та DeFi-проєктах. За минулий тиждень курс ETH зріс на 12%, відновившись після падіння до $1400. Накопичення китів і майбутні оновлення, такі як поліпшення масштабованості 7 травня, сприяють відновленню інтересу.

Оскільки Ethereum відновлює втрачені позиції і зараз торгується вище рівня $1800, інвестори припускають, що незабаром монета може протестувати позначку в $2000. Для довгострокових власників Ethereum пропонує безпрецедентну фундаментальну основу і процвітаючу екосистему.

Трамп ($TRUMP): зростання на ажіотажі

Останнім часом офіційний токен Трампа злетів на 79%, чому сприяли анонси ексклюзивних VIP-заходів для топ-власників токенів. Незважаючи на те, що $TRUMP залишається в значній мірі керованим ажіотажем, його здатність зростати під час бичачих настроїв робить його високоризикованим і високоприбутковим варіантом.

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Однак інвесторам слід бути обережними, оскільки майбутні показники токена залежать від імпульсу, а не від фундаментальних факторів. Його волатильність робить його спекулятивним вибором, який підходить тільки для тих, хто має високу толерантність до ризику.

Sui ($SUI): потенціал зростання DeFi

Зростання Sui на 70% привернуло увагу інвесторів. Створена для децентралізованих фінансів (DeFi), Sui поєднує в собі високошвидкісну обробку транзакцій з масштабованістю. Її нещодавня цінова динаміка свідчить про подальший ріст, особливо в міру зростання активності в ланцюжку.

Оскільки $SUI позиціонується для подальшого впровадження DeFi, вона приваблює інвесторів, які прагнуть отримати доступ до інноваційних блокчейн-екосистем. Продовження партнерства та розширення мережі може зміцнити її роль як ключового гравця в DeFi-просторі.

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Джерело: CoinCentral.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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