4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Минулого тижня криптовалютні та фондові ринки продемонстрували певне відновлення завдяки поліпшенню настроїв. Однак багато аналітиків вважають, що американські акції ще не вийшли з кризи

Ескалація глобальних торговельних напружень майже затягнула акції в ведмежий ринок. Невизначеність щодо мит, ознаки економічного спаду та стійка інфляція продовжують впливати на настрої споживачів та інвесторів.

Цей тиждень також є останнім повним тижнем економічних даних перед травневим засіданням Федеральної резервної системи.

Головні економічні події тижня

29 квітня будуть опубліковані дані про споживчу довіру, які проллють світло на загальний настрій у Сполучених Штатах. За ними послідують дані про зайнятість, які також дадуть уявлення про стан ринку праці та загальні економічні умови.

30 квітня буде опубліковано звіт про базові особисті споживчі витрати (PCE) за березень, який відображає середню суму грошей, яку споживачі витрачають щомісяця. Ця інформація є одним з основних показників інфляції, що використовуються центральними банками для прийняття політичних рішень.

Також 30 квітня буде опубліковано попередню оцінку річного зростання ВВП за 1 квартал, яка дасть попереднє уявлення про зміни ВВП порівняно з попереднім кварталом. Економісти прогнозують, що зростання залишиться на рівні 2,4% в річному обчисленні, як і в 4 кварталі 2024 року.

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Вищі показники ВВП можуть негативно вплинути на очікування щодо зниження ставок ФРС, тоді як нижчі, ніж очікувані, показники або уповільнення зростання можуть надати центральному банку дані на користь зниження ставок.

2 травня будуть опубліковані деякі звіти про безробіття, які покажуть кількість нових робочих місць, створених протягом попереднього місяця, та відсоток людей, які активно шукають роботу.

Ф’ючерси на американські акції впали напередодні напруженого тижня квартальних звітів, які будуть опубліковані найближчими днями.

Чотири з семи найбільших компаній, Amazon, Apple, Meta і Microsoft, опублікують свої квартальні звіти цього тижня.

Прогноз для крипторинку

Криптовалютні ринки 28 квітня на початку торгів в Азії демонстрували спад, а загальна капіталізація коливалася на рівні $3 трлн і загрожувала впасти нижче цього рівня вперше за тиждень.

Ціна на Біткоїн у вихідні залишалася стабільною на рівні близько $94 000, але 28 квітня ненадовго опустилася нижче $93 000, після чого дещо відновилася. Проте за останній тиждень актив зріс на 7%.

Ethereum знову опустився нижче $1800 і залишається на рівні ведмежого ринку. Тим часом XRP пішов проти тренду, продемонструвавши 3% зростання за день і досягнувши $2,24 долара на момент написання.

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Джерело: CryptoPotato.