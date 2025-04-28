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Криптотрейдер заробив $670  000 на цьому мемкоїні: що купив

28.04.2025 14:40
Ольга Деркач
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Криптотрейдер заробив майже $670 000 завдяки угоді з Official Trump (TRUMP) на тлі ажіотажу серед найбільших власників монети, які прагнули забезпечити собі ексклюзивну вечерю з президентом США Дональдом Трампом

Криптотрейдер заробив $670  000 на цьому мемкоїні: що купив

Криптотрейдер заробив $670  000 на цьому мемкоїні: що купив Фото: chatgpt.com

Згідно з останніми даними від Lookonchain 27 квітня, інвестор почав з обміну всієї своєї позиції в 1,18 млн Fartcoin (FARTCOIN) вартістю $1,22 млн на 78 671 токен TRUMP.

Токен TRUMP, запущений Трампом, різко зріс у ціні, в результаті чого портфель за менш ніж день зріс до $1,96 млн, а прибуток склав $669 000.

Перед цією транзакцією трейдер за останні кілька днів здійснив п’ять свінг-торгів Fartcoin, кожна з яких принесла стабільний прибуток.

Час угоди збігається з недавнім оголошенням про те, що 25 найбільших власників TRUMP отримають «ультраексклюзивний VIP-прийом у президента», а також спеціальну екскурсію.

В результаті мемкоїн зазнав збільшення транзакцій китів, причому деякі інвестори, схоже, сподіваються забезпечити собі місце за столом. На противагу цьому, інші скористалися результатом стрибка цін.

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Наприклад, інший невідомий трейдер обміняв $300 000 на TRUMP, щоб забезпечити собі запрошення на вечерю.

Крім того, дані Lookonchain вказують, що інший невідомий трейдер, який раніше продав токени TRUMP перед новиною про вечерю, 27 квітня знову вийшов на ринок. Інвестор витратив $5,2 млн в USDC, щоб викупити 337 560 токенів TRUMP за середньою ціною $15,39.

На момент написання TRUMP демонстрував ознаки слабкості, коригуючись після недавнього зростання, викликаного оголошенням про вечерю. Наразі токен оцінюється в $15,15.

Хоча настрої навколо TRUMP залишаються оптимістичними, токен демонструє відносно високу волатильність. Проте короткострокові перспективи виглядають позитивними, оскільки ціна торгується значно вище 50-денної простої ковзної середньої (SMA) у $10,34.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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