Капіталізація крипторинку перевищила $4 трлн: що далі

У п’ятницю, 12 вересня 2025 року, загальна капіталізація ринку криптовалют знову перевищила $4 трлн, продовжуючи загальну висхідну тенденцію цього місяця

Біткоїн (BTC) зберігає лідерство на ринку, забезпечуючи $2,95 трлн від загальної капіталізації. Це відбувається на тлі відновлення інституційного інтересу та $1,7 млрд чистих надходжень у спотові американські ETF за тиждень.

Для порівняння: Ethereum (ETH), друга за величиною криптовалюта, має капіталізацію близько $546 млрд, а надходження у його ETF становили лише $232 млн за той самий період.

Обсяг стейблкоїнів сягає близько $268 млрд, тоді як інші криптовалюти оцінюються трохи більше ніж у $900 млрд.

Макроекономічні умови залишаються нестабільними

Зростання на крипторинку відбувається на тлі невизначеності у макроекономічному середовищі. Останні дані індексу споживчих цін (CPI США) показали зростання річної інфляції до 2,9% у серпні — це найвищий показник від січня.

Водночас дані показали, що оптові ціни дещо знизилися, тож інфляція все ще зростає, але повільнішими темпами.

ФРС утримувалася від зниження ставок понад рік, проте трейдери ставлять на те, що це може статися вже на найближчому засіданні. За даними платформи прогнозів Polymarket, ймовірність цього становить 87%.

Оптимізм не є несподіваним: ще з липня на фінансових ринках спостерігалося зростання динаміки, а можливе зниження ставок може посилити цю тенденцію.

І наслідки цього виходять далеко за межі Біткоїна. Ethereum та інші мережі першого рівня (Layer-1, L1) демонструють високу чутливість до змін монетарної політики США, як і альткоїни, що традиційно коливаються ще сильніше під час ротацій ліквідності.

«На поточних рівнях наступний рух ціни буде залежати насамперед від розвороту монетарної політики США та стабільності потоків у спотові Bitcoin ETF», — зазначає аналітик платформи XS.com Лінь Тран.

Таким чином, попри певне полегшення на ринку криптовалют, ситуація залишається далекою від стабільної, і рішення Федеральної резервної системи, ймовірно, матиме суттєвий вплив на індустрію цього року.

За матеріалами finbold.com.