close-btn
PaySpaceMagazine

Капіталізація крипторинку перевищила $4 трлн: що далі

12.09.2025 17:10
Микола Деркач

У п’ятницю, 12 вересня 2025 року, загальна капіталізація ринку криптовалют знову перевищила $4 трлн, продовжуючи загальну висхідну тенденцію цього місяця

Капіталізація крипторинку перевищила $4 трлн: що далі

Фото: pexels.com

Біткоїн (BTC) зберігає лідерство на ринку, забезпечуючи $2,95 трлн від загальної капіталізації. Це відбувається на тлі відновлення інституційного інтересу та $1,7 млрд чистих надходжень у спотові американські ETF за тиждень.

Для порівняння: Ethereum (ETH), друга за величиною криптовалюта, має капіталізацію близько $546 млрд, а надходження у його ETF становили лише $232 млн за той самий період.

Обсяг стейблкоїнів сягає близько $268 млрд, тоді як інші криптовалюти оцінюються трохи більше ніж у $900 млрд.

Макроекономічні умови залишаються нестабільними

Зростання на крипторинку відбувається на тлі невизначеності у макроекономічному середовищі. Останні дані індексу споживчих цін (CPI США) показали зростання річної інфляції до 2,9% у серпні — це найвищий показник від січня.

Водночас дані показали, що оптові ціни дещо знизилися, тож інфляція все ще зростає, але повільнішими темпами.

Читайте також: Крипторинок відновив зростання: Dogecoin очолив висхідний тренд

ФРС утримувалася від зниження ставок понад рік, проте трейдери ставлять на те, що це може статися вже на найближчому засіданні. За даними платформи прогнозів Polymarket, ймовірність цього становить 87%.

Оптимізм не є несподіваним: ще з липня на фінансових ринках спостерігалося зростання динаміки, а можливе зниження ставок може посилити цю тенденцію.

І наслідки цього виходять далеко за межі Біткоїна. Ethereum та інші мережі першого рівня (Layer-1, L1) демонструють високу чутливість до змін монетарної політики США, як і альткоїни, що традиційно коливаються ще сильніше під час ротацій ліквідності.

«На поточних рівнях наступний рух ціни буде залежати насамперед від розвороту монетарної політики США та стабільності потоків у спотові Bitcoin ETF», — зазначає аналітик платформи XS.com Лінь Тран.

Таким чином, попри певне полегшення на ринку криптовалют, ситуація залишається далекою від стабільної, і рішення Федеральної резервної системи, ймовірно, матиме суттєвий вплив на індустрію цього року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Dogecoin може зрости до $0,50 — аналітик 12.09.2025

Dogecoin може зрости до $0,50 — аналітик
Крипторинок відновив зростання: Dogecoin очолив висхідний тренд 11.09.2025

Крипторинок відновив зростання: Dogecoin очолив висхідний тренд
BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом 10.09.2025

BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом
Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
7 ШІ-криптовалют, які варто розглянути для купівлі 09.09.2025

7 ШІ-криптовалют, які варто розглянути для купівлі
Обіг криптокомпаній в Україні склав $7 млрд у 2025 — Пишний 08.09.2025

Обіг криптокомпаній в Україні склав $7 млрд у 2025 — Пишний
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
ТОП статей 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

 Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
Останні новини
Сьогодні  18:00

Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною

 Сьогодні  17:10

Капіталізація крипторинку перевищила $4 трлн: що далі

 Сьогодні  16:20

НБУ представив нову памʼятну монету

 Сьогодні  15:30

Український стартап залучив кошти від американського фонду Green Flag Ventures

 Сьогодні  14:30

АМКУ вимагає від банків прозорості в умовах кешбек-програм

 Сьогодні  13:30

ЄЦБ залишив ключові ставки без змін

 Сьогодні  12:30

Dogecoin може зрости до $0,50 — аналітик

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.