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ПриватБанк тимчасово скасував комісії для бізнесу за платежі через «Термінал»

06.11.2024 14:20
Дарія Шуть
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Українські підприємці зможуть приймати безготівкові оплати смартфоном та застосунком «Термінал» без комісії до кінця цього року

ПриватБанк тимчасово скасував комісії для бізнесу за платежі через «Термінал»

Фото: t.me/PrivatBank_insider

Державний ПриватБанк оголосив, що не братиме комісії за платежі з бізнесу, починаючи з 6 листопада і до кінця грудня 2024-го. Це стосується підприємців, які під’єднають для прийому оплат за товари чи послуги застосунок «Термінал», що дозволяє використовувати власний Android смартфон чи iPhone як POS-термінал з вбудованим РРО.

До програми вільного тарифу від ПриватБанку та Visa для нових користувачів «Терміналу» можуть приєднатися юридичні особи та ФОПи, які вперше завантажать мобільний застосунок, зареєструються в особистому кабінеті та прийматимуть оплати протягом строку дії акції на загальну суму від 50 тис. грн.

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Застосунок «Термінал» для Android та iOS на базі технології Visa Tap to Phone дозволяє підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфона, без додаткового обладнання – POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.

Це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дає не лише можливість приймати платежі, а й фіксувати грошові операції за допомогою програмного PPO, створювати та фіскалізувати чеки, передавати інформацію до податкової.

З початку 2024 року було сплачено картками та гаджетами через «Термінал» на смартфонах торговців товарів та послуг на 6,5 млрд грн, що втричі більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив нову програму обслуговування для підприємців. Вона пропонує швидке відкриття рахунків онлайн, спеціальний тариф обслуговування та подарунки новим клієнтам.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив кешбеки за перекази через RemitBee. З початку листопада 2024 року до кінця квітня 2025-го українці зможуть отримати кешбек від 100 до 1000 грн за перекази з Канади через систему PrivatMoney та канадську фінтех компанію RemitBee.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнес
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