ПриватБанк запустив кешбеки за перекази через RemitBee

Державний ПриватБанк оголосив про кешбеки за грошові перекази з Канади в Україну через RemitBee

З початку листопада 2024 року до кінця квітня 2025-го українці зможуть отримати кешбек від 100 до 1000 грн за перекази з Канади через систему PrivatMoney та канадську фінтех компанію RemitBee.

При цьому за перший отриманий на картку ПриватБанк Mastercard переказ RemitBee на суму від 1000 грн (в еквіваленті) можна буде отримати гарантований кешбек 100 грн, повідомили у банку.

Для клієнтів RemitBee, які вперше надсилають переказ, діє промокод PRIVAT10. За ним бонус в розмірі 10 канадських доларів зараховується на рахунок у RemitBee та робить переказ безплатним незалежно від суми.

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Також протягом вказаного періоду всі клієнти, що отримали переказ з Канади в Україну через RemitBee на картку ПриватБанку Mastercard, зможуть взяти участь у щомісячному розіграші кешбеків у розмірі 1000 грн.

Надіслати переказ через RemitBee з Канади в Україну можна на сайті чи в мобільному застосунку компанії. Отримати переказ RemitBee через PrivatMoney можна автоматично на картку ПриватБанку, для цього відправнику при здійсненні переказу треба вказати дані картки одержувача.

Нагадаємо, що у Приват24 можна відкрити бізнес-рахунок для ФОП. Українські підприємці, зареєстровані як ФОП, можуть відкрити бізнес-рахунок у додатку Приват24 для фізичних осіб всього за кілька кроків. Ця нова можливість значно спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям швидкий і зручний спосіб керувати фінансами через мобільний банк.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив нові кешбеки разом з Mastercard та ZEN.COM. ПриватБанк, платіжна система Mastercard та європейський фінансовий сервіс ZEN.COM оголосили про нову програму підтримки, щоб зробити сучасні цифрові міжнародні перекази доступнішими для українців.

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