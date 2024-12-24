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ПриватБанк на свята удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази

24.12.2024 10:20
Дарія Шуть
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Державний ПриватБанк тимчасово знижує тарифи на міжнародні перекази з валютних карток — клієнти платитимуть удвічі менше

ПриватБанк на свята удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази

Фото: t.me/PrivatBank_insider

ПриватБанк на період зимових свят удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу, щоб зробити для українців доступнішими сучасні цифрові сервіси та підтримку близьких та рідних.

Так, до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки встановлено на рівні 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн), повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

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Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 в меню «Переказ на картку». Для цього треба вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро. Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив унікальну послугу у своїх банкоматах АТМ-Recycler — обмін євро та доларів на гривню без комісій. Така послуга є першою в Україні. Вона дозволяє обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях ПриватБанку цілодобово та без додаткових комісій.

Під час обміну використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок. Ліміти встановлені на рівні до 1000 доларів або 1000 євро за одну операцію.

Також ми писали, що ПриватБанк подовжив до кінця прийдешнього 2025 року безплатну відправку банківських карток з доставкою по всій Україні та у 48 країн світу. Ця послуга доступна всім клієнтам, які перевипустили чинну платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: Грошові переказиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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