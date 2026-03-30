Що станеться із Землею, якщо Сонце раптово зникне — учені

Зникнення Сонця навіть на мить означало б катастрофу для Землі та всього життя на ній. Хоча такий сценарій залишається суто теоретичним, учені пояснюють, як саме розвивалися б події та які наслідки це мало б для планети

Перші хвилини після зникнення Сонця люди нічого не помітили б. Світло долає шлях від Сонця до Землі за 8 хвилин і 20 секунд, тому саме стільки часу все виглядало б звично. Лише після цього настав би раптовий блекаут — Земля занурилася б у повну темряву.

Разом зі світлом зникла б і гравітаційна сила Сонця, яка утримує планети на орбітах. У результаті Земля почала б рухатися в космосі за інерцією, залишаючи Сонячну систему. Водночас Місяць, який відбиває сонячне світло, перестав би бути видимим, а поняття дня й ночі втратило б сенс.

Найшвидше постраждали б процеси, від яких залежить життя. Без сонячного світла припинився б фотосинтез — основа існування більшості організмів на планеті. Рослини почали б гинути протягом короткого часу, а разом із ними — й екосистеми, які від них залежать. Вирощування їжі стало б можливим лише за умов штучного освітлення, що різко обмежило б ресурси людства.

Паралельно почалося б стрімке падіння температури. За оцінками вчених, Земля охолоджувалася б приблизно на 20 °C щодоби. Уже за кілька днів температура на більшій частині планети опустилася б нижче нуля. Невеликі водойми замерзли б протягом тижня, тоді як великі озера й океани залишалися б рідкими значно довше — від років до десятиліть. У глибоководних районах із вулканічною активністю вода могла б зберігатися у рідкому стані навіть набагато довше.

З часом Земля ставала б дедалі холоднішою, наближаючись до температур, подібних до тих, що спостерігаються на віддалених об’єктах на кшталт Плутона — близько мінус 240 °C. Проте абсолютного нуля планета не досягла б через залишкове тепло після Великого вибуху.

За таких умов людська цивілізація майже напевно не змогла б існувати. Теоретично окремі групи людей могли б вижити під землею, використовуючи геотермальну або ядерну енергію та вирощуючи їжу під штучним світлом. Однак це був би сценарій масового вимирання.

Водночас деякі форми життя мали б шанс пережити катастрофу. Зокрема, тихоходи — мікроскопічні організми, відомі своєю надзвичайною витривалістю, а також бактерії, що живуть у глибоководних середовищах і отримують енергію не від світла, а з хімічних реакцій.

Попри драматичність такого сценарію, вчені наголошують: Сонце не може зникнути раптово. Воно продовжить існувати ще близько 5 млрд років, а його еволюція відбуватиметься поступово. Утім, подібні моделі допомагають краще зрозуміти роль зір у формуванні та підтримці життя, а також крихкість умов, які роблять Землю придатною для існування.

Джерело: Live Science.