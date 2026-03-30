close-btn
PaySpaceMagazine

Що станеться із Землею, якщо Сонце раптово зникне — учені

30.03.2026 18:10
Ольга Деркач

Зникнення Сонця навіть на мить означало б катастрофу для Землі та всього життя на ній. Хоча такий сценарій залишається суто теоретичним, учені пояснюють, як саме розвивалися б події та які наслідки це мало б для планети

Фото: freepik.com

Перші хвилини після зникнення Сонця люди нічого не помітили б. Світло долає шлях від Сонця до Землі за 8 хвилин і 20 секунд, тому саме стільки часу все виглядало б звично. Лише після цього настав би раптовий блекаут — Земля занурилася б у повну темряву.

Разом зі світлом зникла б і гравітаційна сила Сонця, яка утримує планети на орбітах. У результаті Земля почала б рухатися в космосі за інерцією, залишаючи Сонячну систему. Водночас Місяць, який відбиває сонячне світло, перестав би бути видимим, а поняття дня й ночі втратило б сенс.

Найшвидше постраждали б процеси, від яких залежить життя. Без сонячного світла припинився б фотосинтез — основа існування більшості організмів на планеті. Рослини почали б гинути протягом короткого часу, а разом із ними — й екосистеми, які від них залежать. Вирощування їжі стало б можливим лише за умов штучного освітлення, що різко обмежило б ресурси людства.

Паралельно почалося б стрімке падіння температури. За оцінками вчених, Земля охолоджувалася б приблизно на 20 °C щодоби. Уже за кілька днів температура на більшій частині планети опустилася б нижче нуля. Невеликі водойми замерзли б протягом тижня, тоді як великі озера й океани залишалися б рідкими значно довше — від років до десятиліть. У глибоководних районах із вулканічною активністю вода могла б зберігатися у рідкому стані навіть набагато довше.

Цікаве по темі: NASA побудує міжпланетний корабель на ядерній енергії

З часом Земля ставала б дедалі холоднішою, наближаючись до температур, подібних до тих, що спостерігаються на віддалених об’єктах на кшталт Плутона — близько мінус 240 °C. Проте абсолютного нуля планета не досягла б через залишкове тепло після Великого вибуху.

За таких умов людська цивілізація майже напевно не змогла б існувати. Теоретично окремі групи людей могли б вижити під землею, використовуючи геотермальну або ядерну енергію та вирощуючи їжу під штучним світлом. Однак це був би сценарій масового вимирання.

Водночас деякі форми життя мали б шанс пережити катастрофу. Зокрема, тихоходи — мікроскопічні організми, відомі своєю надзвичайною витривалістю, а також бактерії, що живуть у глибоководних середовищах і отримують енергію не від світла, а з хімічних реакцій.

Попри драматичність такого сценарію, вчені наголошують: Сонце не може зникнути раптово. Воно продовжить існувати ще близько 5 млрд років, а його еволюція відбуватиметься поступово. Утім, подібні моделі допомагають краще зрозуміти роль зір у формуванні та підтримці життя, а також крихкість умов, які роблять Землю придатною для існування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри

Учені розповіли, як вижити під час ядерного вибуху

Вулкан в Європі на межі пробудження: вчені попереджають про катастрофу

Джерело: Live Science.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
NASA побудує міжпланетний корабель на ядерній енергії 29.03.2026

NASA побудує міжпланетний корабель на ядерній енергії
На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри 27.03.2026

На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри
Учені розповіли, як вижити під час ядерного вибуху 26.03.2026

Учені розповіли, як вижити під час ядерного вибуху
Вулкан в Європі на межі пробудження: вчені попереджають про катастрофу 25.03.2026

Вулкан в Європі на межі пробудження: вчені попереджають про катастрофу
Учені назвали 45 планет, де може бути позаземне життя 24.03.2026

Учені назвали 45 планет, де може бути позаземне життя
Чи можна побачити тінь Землі і де її шукати 23.03.2026

Чи можна побачити тінь Землі і де її шукати

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  18:10

Що станеться із Землею, якщо Сонце раптово зникне — учені

 Сьогодні  17:00

Українці обрали назву національного ШІ

 Сьогодні  17:00

4 ключові події тижня, які можуть вплинути на крипторинок

 Сьогодні  14:40

Польща побудує електронний бар’єр на кордоні з Україною — медіа

 Сьогодні  13:40

monobank запустив благодійні продажі на monoбазарі

 Сьогодні  12:30

Співвласник Сільпо купує мережу магазинів

 Сьогодні  12:00

Українці платитимуть нові податки: подано законопроєкти

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.