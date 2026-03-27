На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри

27.03.2026 18:20
Ольга Деркач

Науковці виявили у марсіанських породах крихітні кристали, які за складом можуть відповідати рубінам. Дослідження також допускає, що на Червоній планеті можуть існувати й сапфіри

Фото: chatgpt.com

Йдеться про результати спостережень марсохода Perseverance, який досліджує кратер Єзеро. Саме там апарат зафіксував світлі уламки порід, які, ймовірно, були перенесені внаслідок ударів метеоритів або геологічних процесів.

Щоб визначити їхній склад, вчені використали лазерний інструмент SuperCam. Аналіз показав, що у трьох зразках присутній корунд — мінерал, до якого належать рубіни та сапфіри. Зокрема, було виявлено домішки хрому, характерні для рубінів.

Втім, дослідники поки не можуть однозначно підтвердити, що це саме рубіни. Через мікроскопічні розміри кристалів (менше ніж 0,2 мм) і можливу наявність інших елементів — заліза чи титану — їх класифікували загалом як корунд. Саме домішки визначають колір і тип цього мінералу: хром надає червоного відтінку (рубін), а залізо чи титан — синього (сапфір).

Вчені також припускають, що умови формування цих кристалів на Марсі відрізняються від земних. Якщо на Землі корунд утворюється внаслідок тектонічних процесів за високих температур і тиску, то на Марсі, де немає підтвердженої тектоніки плит, джерелом могли стати удари метеоритів. Саме вони здатні створювати необхідні екстремальні умови.

Поки що знайдені кристали надто малі та походять із переміщених уламків, тому їхнє точне походження встановити складно. Втім, дослідники не виключають, що на Марсі можуть існувати й більші зразки корунду, хоча на Землі такі кристали трапляються рідко.

Раніше в кратері Єзеро вже знаходили ознаки інших мінералів, зокрема кварцу та опалу. Це може свідчити, що Марс є своєрідною природною лабораторією дорогоцінного каміння.

За матеріалами livescience.com.

