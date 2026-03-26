close-btn
PaySpaceMagazine

Учені розповіли, як вижити під час ядерного вибуху

26.03.2026 18:20
Ольга Деркач

Науковці оприлюднили нові результати дослідження, які свідчать: шанси вижити під час ядерного вибуху визначаються не випадком, а властивостями матеріалів і правильним вибором укриття

Фото: freepik.com

Дослідники встановили, що масивні бетонні конструкції, цегляні стіни та щільно утрамбований ґрунт можуть істотно послаблювати іонізуюче випромінювання, фактично створюючи ефективний захисний бар’єр між людиною та смертельною загрозою.

За отриманими даними, бетонний шар товщиною приблизно 30–40 см або близько метра ущільненої землі здатен знизити інтенсивність гамма-випромінювання у десять разів. Найбільш захищеною точкою всередині будівлі вважається її центральна частина нижче рівня землі, де сукупна товщина перекриттів і стін працює як природний екран, що затримує радіацію.

Ключову роль у захисті відіграють глибокі станції метро. Показовим прикладом є київська «Арсенальна», розташована на глибині понад 105 м: товща гірських порід разом із залізобетонними конструкціями ефективно ізолює внутрішній простір від ударної хвилі та радіоактивних випадінь.

Додатковий рівень безпеки забезпечують герметичні заслони у вентиляційних системах, які не допускають проникнення радіоактивного пилу — найбільш небезпечного в перші дві доби після вибуху.

У міських умовах одним із найкращих варіантів вважаються середні поверхи багатоповерхівок. Перебування у внутрішніх приміщеннях без вікон, оточених капітальними стінами, допомагає одночасно зменшити вплив радіоактивних опадів на даху та концентрацію забрудненого пилу поблизу землі.

Експерти наголошують на трьох базових діях: якнайшвидше зайти в укриття, обрати кімнату в глибині будівлі та залишатися там не менше 48 годин. Наукові дані підтверджують: навіть у критичних умовах виживання можливе, якщо між людиною та джерелом небезпеки є достатня кількість фізичних бар’єрів.

Джерело: noworries.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.