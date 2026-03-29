NASA побудує міжпланетний корабель на ядерній енергії

29.03.2026 10:00
Ольга Деркач

NASA представила концепцію першого міжпланетного апарата з повноцінною ядерною установкою — SR-1 Freedom. На відміну від попередніх місій на кшталт Voyager, де використовувалися радіоізотопні генератори (RTG), новий корабель оснащують справжнім ядерним реактором, який забезпечить значно потужнішу електричну тягу та дозволить швидше долати відстані між планетами

Фото: freepik.com

Ядерна електропропульсія vs RTG

У SR-1 Freedom застосовують реактор, що генерує електроенергію для іонного двигуна. Це принципово інший підхід порівняно з RTG, які використовувалися на Voyager, Curiosity та Perseverance. Там електрика утворюється внаслідок природного розпаду плутонію-238, що дає стабільне, але відносно слабке джерело енергії, достатнє для тривалої роботи наукових приладів, але не для активного руху.

Як працює ядерна електропропульсія

Іонний двигун функціонує за рахунок прискорення частинок газу — зазвичай ксенону або криптону — за допомогою електромагнітних полів чи спеціальних прискорювальних решіток. У випадку SR-1 джерелом енергії виступає не сонячне випромінювання, а ядерний реактор. Це забезпечує у десятки разів більшу потужність, що дає змогу транспортувати значні вантажі та розвивати швидкість понад 320 тис. км/год.

Історія та випробування

Перші спроби використання ядерної електропропульсії датуються ще 1965 роком — тоді апарат SNAP-10A протестував подібну технологію, але пропрацював лише 43 дні. З того часу NASA неодноразово поверталася до цієї ідеї, розвиваючи різні проєкти — від DRACO до сучасних концепцій на кшталт SR-1. Водночас місії з RTG, як-от Voyager, виконували іншу функцію — забезпечували енергією обладнання, а не рушійну систему.

Цікаве по темі: На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри

Безпека та ризики

Використання ядерних реакторів у космосі потребує підвищених стандартів безпеки. Серед ключових рішень — віддалене розміщення реактора від основних систем корабля, ефективне відведення тепла через радіатори та захист у разі аварій, зокрема під час запуску чи потенційного падіння на Землю або інші небесні тіла. У SR-1 Freedom передбачено використання низькозбагаченого урану, що знижує ризики, пов’язані з експлуатацією.

Майбутнє міжпланетних польотів

Успішна реалізація SR-1 Freedom може стати проривом у космічних технологіях. Йдеться про можливість регулярних місій до Марса та за його межі, перевезення значно більших вантажів і навіть екіпажів. Ядерна електропропульсія здатна кардинально змінити підхід до дослідження Сонячної системи, зробивши такі подорожі швидшими й ефективнішими.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені розповіли, як вижити під час ядерного вибуху

Вулкан в Європі на межі пробудження: вчені попереджають про катастрофу

Учені назвали 45 планет, де може бути позаземне життя

Джерело: NNews.

Новини по темі
На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри 27.03.2026

На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри
Учені розповіли, як вижити під час ядерного вибуху 26.03.2026

Учені розповіли, як вижити під час ядерного вибуху
Вулкан в Європі на межі пробудження: вчені попереджають про катастрофу 25.03.2026

Вулкан в Європі на межі пробудження: вчені попереджають про катастрофу
Учені назвали 45 планет, де може бути позаземне життя 24.03.2026

Учені назвали 45 планет, де може бути позаземне життя
Чи можна побачити тінь Землі і де її шукати 23.03.2026

Чи можна побачити тінь Землі і де її шукати
Тривалість доби на Землі зростає: цього не траплялося 3,6 млн років 21.03.2026

Тривалість доби на Землі зростає: цього не траплялося 3,6 млн років

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  13:00

Binance відкрила цілодобовий доступ до крипто та традиційних ринків

 Сьогодні  11:30

Акції Microsoft показали найгірший старт із часів кризи 2008 року

 Сьогодні  10:00

NASA побудує міжпланетний корабель на ядерній енергії

 28.03.2026  11:30

У Дії готують запуск нових податкових сервісів

 28.03.2026  10:00

Кійосакі розкрив свій план на випадок масштабного краху у 2026

 27.03.2026  19:40

Mastercard може продати свій підрозділ миттєвих платежів

 27.03.2026  18:20

На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри

 Всі новини
