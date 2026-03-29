NASA побудує міжпланетний корабель на ядерній енергії

NASA представила концепцію першого міжпланетного апарата з повноцінною ядерною установкою — SR-1 Freedom. На відміну від попередніх місій на кшталт Voyager, де використовувалися радіоізотопні генератори (RTG), новий корабель оснащують справжнім ядерним реактором, який забезпечить значно потужнішу електричну тягу та дозволить швидше долати відстані між планетами

Ядерна електропропульсія vs RTG

У SR-1 Freedom застосовують реактор, що генерує електроенергію для іонного двигуна. Це принципово інший підхід порівняно з RTG, які використовувалися на Voyager, Curiosity та Perseverance. Там електрика утворюється внаслідок природного розпаду плутонію-238, що дає стабільне, але відносно слабке джерело енергії, достатнє для тривалої роботи наукових приладів, але не для активного руху.

Як працює ядерна електропропульсія

Іонний двигун функціонує за рахунок прискорення частинок газу — зазвичай ксенону або криптону — за допомогою електромагнітних полів чи спеціальних прискорювальних решіток. У випадку SR-1 джерелом енергії виступає не сонячне випромінювання, а ядерний реактор. Це забезпечує у десятки разів більшу потужність, що дає змогу транспортувати значні вантажі та розвивати швидкість понад 320 тис. км/год.

Історія та випробування

Перші спроби використання ядерної електропропульсії датуються ще 1965 роком — тоді апарат SNAP-10A протестував подібну технологію, але пропрацював лише 43 дні. З того часу NASA неодноразово поверталася до цієї ідеї, розвиваючи різні проєкти — від DRACO до сучасних концепцій на кшталт SR-1. Водночас місії з RTG, як-от Voyager, виконували іншу функцію — забезпечували енергією обладнання, а не рушійну систему.

Безпека та ризики

Використання ядерних реакторів у космосі потребує підвищених стандартів безпеки. Серед ключових рішень — віддалене розміщення реактора від основних систем корабля, ефективне відведення тепла через радіатори та захист у разі аварій, зокрема під час запуску чи потенційного падіння на Землю або інші небесні тіла. У SR-1 Freedom передбачено використання низькозбагаченого урану, що знижує ризики, пов’язані з експлуатацією.

Майбутнє міжпланетних польотів

Успішна реалізація SR-1 Freedom може стати проривом у космічних технологіях. Йдеться про можливість регулярних місій до Марса та за його межі, перевезення значно більших вантажів і навіть екіпажів. Ядерна електропропульсія здатна кардинально змінити підхід до дослідження Сонячної системи, зробивши такі подорожі швидшими й ефективнішими.

Джерело: NNews.