PaySpaceMagazine

Visa запустила новий інструмент для авторизації платежів

24.03.2026 12:30
Ольга Деркач

Світовий лідер індустрії електронних платежів компанія Visa оголосила про запуск Visa Intelligent Authorization — рішення в межах платформи Visa Acceptance Platform, яке має спростити та оновити процес обробки платежів для еквайрів

Йдеться про банки та фінансові установи, що забезпечують приймання платежів для бізнесу. Новий інструмент дозволяє підключитися через єдине API замість підтримки або побудови власної інфраструктури авторизації. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Як працює авторизація і в чому проблема

Авторизація — ключовий етап карткових платежів. У цьому процесі еквайр надсилає запит через платіжну мережу до банку-емітента, який протягом кількох секунд ухвалює рішення — схвалити чи відхилити транзакцію.

За даними компанії, значна частина таких операцій досі обробляється через застарілі системи. Вони не відповідають вимогам сучасної цифрової комерції — зокрема щодо доступності, швидкості обробки та гнучкості під регуляторні вимоги.

Це може призводити до:

  • нижчого рівня схвалення платежів;
  • зростання операційних витрат;
  • складнощів із дотриманням регуляторних норм;
  • обмежень для виходу на нові ринки та платіжні сценарії.

Що пропонує нове рішення

Visa Intelligent Authorization дозволяє еквайрам обробляти транзакції через глобальні та локальні карткові мережі в межах одного підключення.

За заявою компанії, сервіс забезпечує:

  • доступність на рівні 99,999%;
  • середній глобальний рівень схвалення транзакцій — 96,3%.

Інструмент можна використовувати як основну систему авторизації або як додаткове рішення для підвищення стійкості інфраструктури.

Також він передбачає аналітику в реальному часі та сповіщення щодо платежів, що має допомогти краще управляти ризиками та підвищити ефективність обробки транзакцій.

У Visa зазначають, що попит на модернізацію платіжної інфраструктури зростає на тлі розвитку електронної комерції та нових платіжних сценаріїв.

Рішення вже доступне для еквайрів, які відповідають вимогам платформи Visa Acceptance Platform.

