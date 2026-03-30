Українці обрали назву національного ШІ

136 000+ українців долучились до голосування й обрали переможця. Сяйво — перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифра разом із Київстар

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Сяйво працюватиме у держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси і стане основою для нових цифрових продуктів.

«До фіналу вийшли 10 назв, які ми ретельно відбирали. Головною умовою відбору була унікальність: ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушень чужих прав. І саме Сяйво набрало найбільше голосів — 22 601, — йдеться у повідомленні. — Дякуємо кожному, хто долучився до голосування. Ви — частина створення українського ШІ».

Нагадаємо, що за задумом, Сяйво стане технологічною основою для розвитку ШІ-чатів та асистентів для державних сервісів і бізнесу — подібних до ChatGPT і Gemini, але навченої на українських даних.

Технічним партнером проєкту став Kyivstar: компанія фінансує та веде розробку моделі, а після завершення робіт передасть її державі. Як базову технологію обрали сімейство моделей Gemma від Google. Модель планують «українізувати» — адаптувати під українську мову та контекст.

Зараз команда працює над ключовим етапом, який у Мінцифри називають найважливішим, — підготовкою даних. Там пояснюють: якісна українська мовна модель потребує не лише інформації з відкритих джерел, а й глибоких знань з історичних архівів та інших письмових матеріалів. Проблема в тому, що значна частина важливих текстів досі існує лише на папері, що вкотре підкреслює потребу масштабної цифровізації в країні.

Дані для навчання збирають у державних інституціях, медіа, університетах та наукових закладах. Паралельно для незалежного контролю розробки створили експертний комітет, який працює за чотирма напрямами: науково-технічним, правовим, культурно-історичним та мовним. Наразі його завдання — розробити професійні бенчмарки, тобто систему тестування, яка дозволить оцінити якість навчання моделі.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України визначило п’ять ключових трендів у ШІ на 2026 рік — і розповіло, які рішення вже запускають у державних сервісах.

Один із головних трендів — перехід від чат-ботів до AI-агентів, які здатні самостійно аналізувати запит і виконувати конкретні дії. За задумом, громадянин формулюватиме лише життєву ситуацію — наприклад, «дитина йде до школи», — а ШІ-агент сам підбиратиме потрібні сервіси, заповнюватиме форми та запускатиме процеси.

Другий тренд — мультимодальність: моделі одночасно працюють із текстом, кодом, аудіо, зображеннями та відео в реальному часі. Мінцифри очікує, що у 2026 році цей формат стане стандартом.

Ще один тренд — технологічна незалежність через власні обчислювальні ресурси. Інфраструктура для ШІ, за оцінкою Мінцифри, стає критично важливою нарівні з енергетикою та зв’язком.

