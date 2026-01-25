close-btn
PaySpaceMagazine

ШІ від Google отримає доступ до персональної інформації користувачів

25.01.2026 10:00
Микола Деркач

AI Mode — функція пошуку Google для складних запитів — стає персоналізованішою. Компанія оголосила про інтеграцію функції Personal Intelligence, яка зможе підключатися до Gmail і Google Photos, щоб формувати більш індивідуальні відповіді

ШІ від Google отримає доступ до персональної інформації користувачів

Фото: freepik.com

Минулого тижня компанія представила Personal Intelligence в застосунку Gemini. Функція дозволяє асистенту підлаштовувати відповіді, під’єднуючись до екосистеми Google — починаючи з Gmail, Photos, Search та історії YouTube.

Тепер цю опціональну функцію поступово розгортають в AI Mode для підписників Google AI Pro та AI Ultra у США англійською мовою.

Навіщо Google це робить

Додаючи Personal Intelligence до Gemini та AI Mode, Google використовує великий масив користувацьких даних, який уже є в її екосистемі. Оскільки люди й так покладаються на сервіси на кшталт Gmail і Photos, компанія може давати персоналізований досвід, який конкурентам складніше повторити. Водночас не всім подобається, коли ШІ аналізує їхні фото та листи, тому Personal Intelligence можна будь-коли ввімкнути або вимкнути.

«Із Personal Intelligence рекомендації не просто відповідають вашим інтересам — вони природно вписуються у ваше життя, — пояснив у дописі в блозі Роббі Стайн, віцепрезидент із продукту Google Search. — Вам не потрібно постійно пояснювати свої вподобання чи наявні плани — система відразу підбирає рекомендації саме для вас».

Як це працює на прикладах

Уявімо, що ви плануєте відпустку й шукаєте, чим зайнятися та де поїсти, щоб сподобалося всім у родині. З Personal Intelligence AI Mode може використати бронювання готелю з Gmail і спогади з попередніх подорожей у Google Photos, щоб запропонувати індивідуальний маршрут, у якому знайдеться щось для кожного. Наприклад, ви можете отримати рекомендацію ретро-кав’ярні з морозивом на основі численних селфі з морозивом, що зберігаються в Google Photos.

Читайте також: Google дозволить користувачам змінювати адресу в Gmail

У Google підкреслюють, що AI Mode не видаватиме просто загальний список ресторанів і активностей. Натомість він пропонуватиме персоналізовану стартову точку для планування.

«Personal Intelligence також може бути особливо корисним для шопінгу, адже AI Mode враховує, які речі ви купуєте та де зазвичай робите покупки, — написав Стайн. — Якщо вам потрібне нове пальто для майбутньої поїздки, AI Mode може автоматично врахувати бренди, які вам подобаються, а також підтвердження перельоту в Gmail, щоб визначити напрямок та час (Чикаго у березні). Ви отримаєте підказки щодо вітрозахисних, універсальних пальт, які пасуватимуть погоді та вашому стилю. Це як персональний шопер, який уже знає ваш маршрут і настрій, який ви хочете передати».

Google також наводить інші приклади запитань, які можна ставити: «Склади квест для [ім’я партнера], щоб відсвяткувати нашу річницю. Для кожної локації додай підказку про нас» або «Я облаштовую спальню [ім’я дитини], запропонуй ідеї для теми та поради щодо декору».

Чи навчається модель на ваших листах і фото

Компанія зазначає, що AI Mode не навчається безпосередньо на вашій пошті в Gmail або бібліотеці Google Photos. Натомість модель навчається на конкретних промптах і відповідях, які генерує у відповідь на них.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025

Google презентувала нову ШІ-модель Gemini 3

За матеріалами techcrunch.com.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Revolut Pay приєднався до протоколу Google для агентної комерції 19.01.2026

Revolut Pay приєднався до протоколу Google для агентної комерції
Google дозволить користувачам змінювати адресу в Gmail 26.12.2025

Google дозволить користувачам змінювати адресу в Gmail
Скільки дивідендів отримають власники акцій Google 11.12.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google
Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025 04.12.2025

Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025
Українську LLM тренуватимуть на моделі Gemma від Google 01.12.2025

Українську LLM тренуватимуть на моделі Gemma від Google
Google випустила Nano Banana Pro — оновлену модель для генерації зображень 21.11.2025

Google випустила Nano Banana Pro — оновлену модель для генерації зображень
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  10:00

ШІ від Google отримає доступ до персональної інформації користувачів

 24.01.2026  13:00

Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs

 24.01.2026  11:30

У Дії можна буде шукати роботу

 24.01.2026  10:00

НБУ планує змінити порядок виявлення безліцензійної діяльності

 23.01.2026  19:30

Чому Кійосакі не зважає на обвал крипторинку

 23.01.2026  18:20

Вчені розповіли, як на Землі з’явилася вода

 23.01.2026  17:10

Revolut змінює план виходу на ринок США та не купуватиме банк

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.