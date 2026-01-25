ШІ від Google отримає доступ до персональної інформації користувачів

AI Mode — функція пошуку Google для складних запитів — стає персоналізованішою. Компанія оголосила про інтеграцію функції Personal Intelligence, яка зможе підключатися до Gmail і Google Photos, щоб формувати більш індивідуальні відповіді

Минулого тижня компанія представила Personal Intelligence в застосунку Gemini. Функція дозволяє асистенту підлаштовувати відповіді, під’єднуючись до екосистеми Google — починаючи з Gmail, Photos, Search та історії YouTube.

Тепер цю опціональну функцію поступово розгортають в AI Mode для підписників Google AI Pro та AI Ultra у США англійською мовою.

Навіщо Google це робить

Додаючи Personal Intelligence до Gemini та AI Mode, Google використовує великий масив користувацьких даних, який уже є в її екосистемі. Оскільки люди й так покладаються на сервіси на кшталт Gmail і Photos, компанія може давати персоналізований досвід, який конкурентам складніше повторити. Водночас не всім подобається, коли ШІ аналізує їхні фото та листи, тому Personal Intelligence можна будь-коли ввімкнути або вимкнути.

«Із Personal Intelligence рекомендації не просто відповідають вашим інтересам — вони природно вписуються у ваше життя, — пояснив у дописі в блозі Роббі Стайн, віцепрезидент із продукту Google Search. — Вам не потрібно постійно пояснювати свої вподобання чи наявні плани — система відразу підбирає рекомендації саме для вас».

Як це працює на прикладах

Уявімо, що ви плануєте відпустку й шукаєте, чим зайнятися та де поїсти, щоб сподобалося всім у родині. З Personal Intelligence AI Mode може використати бронювання готелю з Gmail і спогади з попередніх подорожей у Google Photos, щоб запропонувати індивідуальний маршрут, у якому знайдеться щось для кожного. Наприклад, ви можете отримати рекомендацію ретро-кав’ярні з морозивом на основі численних селфі з морозивом, що зберігаються в Google Photos.

Читайте також: Google дозволить користувачам змінювати адресу в Gmail

У Google підкреслюють, що AI Mode не видаватиме просто загальний список ресторанів і активностей. Натомість він пропонуватиме персоналізовану стартову точку для планування.

«Personal Intelligence також може бути особливо корисним для шопінгу, адже AI Mode враховує, які речі ви купуєте та де зазвичай робите покупки, — написав Стайн. — Якщо вам потрібне нове пальто для майбутньої поїздки, AI Mode може автоматично врахувати бренди, які вам подобаються, а також підтвердження перельоту в Gmail, щоб визначити напрямок та час (Чикаго у березні). Ви отримаєте підказки щодо вітрозахисних, універсальних пальт, які пасуватимуть погоді та вашому стилю. Це як персональний шопер, який уже знає ваш маршрут і настрій, який ви хочете передати».

Google також наводить інші приклади запитань, які можна ставити: «Склади квест для [ім’я партнера], щоб відсвяткувати нашу річницю. Для кожної локації додай підказку про нас» або «Я облаштовую спальню [ім’я дитини], запропонуй ідеї для теми та поради щодо декору».

Чи навчається модель на ваших листах і фото

Компанія зазначає, що AI Mode не навчається безпосередньо на вашій пошті в Gmail або бібліотеці Google Photos. Натомість модель навчається на конкретних промптах і відповідях, які генерує у відповідь на них.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025

Google презентувала нову ШІ-модель Gemini 3

За матеріалами techcrunch.com.