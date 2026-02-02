close-btn
ШІ виявився креативнішим за пересічну людину — дослідження

02.02.2026 12:40
Микола Деркач

Сучасні моделі штучного інтелекту виявилися креативнішими за середньостатистичну людину під час виконання стандартних тестів на творчість

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Про це свідчать результати масштабного дослідження, проведеного науковцями Університету Монреаля, про які повідомляє SciTechDaily.

У межах роботи дослідники порівняли результати понад 100 тис. людей із відповідями сучасних великих мовних моделей, зокрема систем на кшталт GPT-4, Claude та Gemini. Для оцінювання використовували Divergent Association Task — тест, що вимірює здатність генерувати оригінальні та семантично віддалені ідеї. Його вважають одним із надійних інструментів оцінки креативного мислення.

Під час виконання завдань учасникам пропонували, наприклад, назвати кілька слів, максимально далеких одне від одного за змістом. Чим більш несподіваними та різноманітними були відповіді, тим вищим вважався рівень креативності. За цими показниками низка моделей ШІ стабільно перевершувала середньостатистичний людський результат.

Водночас дослідники наголошують, що йдеться саме про «пересічну» людину. Найкреативніші учасники — приблизно верхні 10% вибірки — все ще демонструють кращі результати, ніж штучний інтелект, особливо у складніших завданнях, пов’язаних із художнім мисленням, створенням сюжетів або поезії.

Автори роботи підкреслюють, що висновки не означають повної переваги ШІ над людською творчістю. Моделі добре справляються з тестами, де креативність чітко формалізована та вимірюється алгоритмічно, але це не тотожно здатності створювати культурно значущі чи емоційно глибокі твори.

На думку науковців, результати радше свідчать про зміну ролі штучного інтелекту: він дедалі частіше виступає інструментом, який може підсилювати та розширювати творчі можливості людей, а не безпосередньо їх замінювати.

