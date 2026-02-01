Коли очікувати Кривавий Місяць у 2026 році

У березні цього року має відбутися повне місячне затемнення, яке також називають Кривавим Місяцем. Наш супутник тимчасово отримає червоний відтінок

Кривавий Місяць 2026

Повне місячне затемнення, або Кривавий Місяць, відбудеться 3 березня 2026 року і буде видимим лише у деяких регіонах світу. Це подія, яку варто побачити, адже це буде останнє повне місячне затемнення, видиме будь-де на Землі, до переддня Нового року в 2028-му.

Де буде видно Кривавий Місяць

Повне місячне затемнення 3 березня 2026 року буде видно по всій Північній Америці. Його також буде видно в Індії, а найкращий час для спостереження — приблизно з 18:26 до 18:46. Спостерігати можна з усіх великих міст, зокрема з Делі та Мумбаї. В Україні, скоріш за все, явище або не буде видно, або лише частково, тому дивитися доведеться з онлайн-трансляцій.

Чому його називають Кривавим Місяцем

Під час повного місячного затемнення Місяць здається темно-червоним, звідси й назва. Земля проходить точно між Сонцем і Місяцем, повністю накриваючи місячну поверхню своєю тінню. Сонячне світло фільтрується крізь атмосферу, коротші довжини хвиль (синє та фіолетове) відсіюються, і проходять лише довші — червоні та помаранчеві.

Наскільки «глибоким» буде червоний колір, може різнитися

Водночас немає фіксованого відтінку червоного, який видно під час повного місячного затемнення. Колір змінюється залежно від того, скільки пилу, хмар або вулканічного попелу є в атмосфері Землі в цей момент. Що їх більше, то темнішим буде червоний колір.

Чи всі місячні затемнення — це Кривавий Місяць

Кривавий Місяць виникає лише під час повного місячного затемнення. Якщо Земля перекриває Сонце лише частково, тінь накриває лише частину поверхні Місяця. Так утворюється часткове місячне затемнення, яке виглядає так, ніби від яблука відкусили шматок.

Як часто бувають Криваві Місяці

За даними NASA, щороку відбувається від 2 до 4 місячних затемнень, і лише близько 29% з них є повними. У середньому більшість місць на Землі дозволяють побачити повне місячне затемнення раз на 2,5 роки.

Лише Земля «створює» місячні затемнення

Попри наявність восьми планет і численних супутників у Сонячній системі, місячні затемнення відбуваються лише на Землі. Це пояснюють тим, що її тінь достатньо велика, аби повністю накрити Місяць. Втім, вони не триватимуть вічно, адже Місяць віддаляється на 1,6 дюйма щороку.

За матеріалами wionews.com.