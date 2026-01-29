close-btn
Астрономи виявили недалеко від Землі потенційно населену планету

29.01.2026 18:40
Ольга Деркач

Міжнародна група астрономів під керівництвом дослідників з Університету Південного Квінсленду повідомила про відкриття кандидата на екзопланету, яка може бути потенційно придатною для життя. Об’єкт розташований приблизно за 150 світлових років від Землі в межах нашої галактики та має розмір, близький до земного

Астрономи виявили недалеко від Землі потенційно населену планету

Фото: freepik.com

Йдеться про планету-кандидат HD 137010 b, яка приблизно на 6% більша за Землю. Вона обертається навколо зорі, схожої на Сонце, на відстані, співставній з орбітою Марса в Сонячній системі. Саме тому дослідники описують її як об’єкт «на межі між Землею та Марсом».

Результати дослідження опублікували в журналі Astrophysical Journal Letters. У ньому планету називають саме кандидатом, оскільки для остаточного підтвердження її існування необхідне щонайменше ще одне спостереження транзиту — моменту, коли планета проходить перед своєю зорею.

Провідний автор роботи Алекс Веннер зазначив, що ймовірність придатності HD 137010 b для життя оцінюють приблизно у 50%. За його словами, так звана зона придатності для життя — це область навколо зорі, де вода за певних умов може існувати в рідкому стані. Саме в цій зоні, за розрахунками, перебуває нововиявлений об’єкт.

Водночас науковці наголошують, що наявність рідкої води безпосередньо залежить від атмосфери планети. Сучасні інструменти поки що не дають змоги визначити її масу та склад атмосфери, тож остаточні висновки доведеться відкласти до появи телескопів нового покоління.

Існує й менш оптимістичний сценарій. За словами дослідників, планета може мати так званий «сніжковий» клімат з температурами нижче ніж –70°C, що зробить її непридатною для життя.

Цікаве по темі: Вчені розповіли, як на Землі з’явилася вода

Цікаво, що перші сигнали, які зрештою привели до відкриття, виявили учасники проєкту Planet Hunters — спільноти ентузіастів астрономії, які аналізують дані космічної місії NASA Kepler. Саме там майбутній науковець Алекс Веннер ще під час навчання у школі звернув увагу на аномалію в яскравості зорі.

У NASA назвали відкриття надзвичайно інтригуючим, але підкреслили, що один транзит — недостатня підстава для остаточних висновків. Водночас, якщо подальші спостереження підтвердять існування HD 137010 b, вона може стати унікальним прикладом кам’янистої планети в зоні придатності для життя біля зорі, подібної до Сонця.

Науковці наголошують: навіть якщо планета формально перебуває в зоні придатності для життя, це ще не означає, що вона справді населена. Однак відкриття вважають важливим кроком у пошуках землеподібних світів за межами Сонячної системи.

Джерело: ABC.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
