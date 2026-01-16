США планують збудувати ядерний реактор на Місяці

Сполучені Штати підтвердили плани збудувати свою першу ядерну електростанцію на Місяці до 2030 року. 13 січня NASA та Міністерство енергетики США (DOE) підписали Меморандум про взаєморозуміння, щоб спільно розробити місячний поверхневий реактор (Lunar Surface Reactor)

Проєкт має забезпечити надійне електропостачання для постійних місячних місій і стати проміжним етапом на шляху до майбутніх пілотованих місій на Марс.

У NASA кажуть, що мета — не просто повернутися на Місяць, а побудувати довгострокову інфраструктуру, яка дозволить людям жити, працювати та проводити дослідження на його поверхні.

Чому потрібна ядерна енергетика

Електроенергія — одна з головних проблем на Місяці. Місячні ночі тривають приблизно 14 земних діб, а деякі райони перебувають у постійній тіні, через що сонячна енергія не завжди придатна. Ядерний реактор здатен давати безперервну електрику незалежно від сонячного світла, екстремальних температур і конкретного місця розміщення.

У NASA зазначають, що ядерна енергетика критично важлива для систем життєзабезпечення, наукового обладнання та тривалих пілотованих місій, особливо в ресурсно багатих районах — зокрема біля південного полюса Місяця.

Проєкт відомий як Fission Surface Power Project від NASA. Він зосереджений на створенні компактного реактора, який зможе безпечно працювати кілька років без дозаправлення. Адміністратор NASA Джаред Айзекман назвав ядерну енергію ключем до «золотої доби космічних досліджень», яка має забезпечити довготривалу присутність на Місяці та майбутні місії на Марс.

Міністр енергетики США Кріс Райт порівняв цю ініціативу з історичними проєктами на кшталт місій Apollo та наголосив на її значенні для наукового лідерства США.

Застереження та виклики попереду

Попри сильну підтримку уряду, науковці висловлюють занепокоєння через надто амбітні строки. Експерти попереджають, що залишаються невирішені технічні проблеми, є ризики безпеки під час запуску та відкриті юридичні питання, пов’язані з Договором про космос, який визначає Місяць спільною спадщиною людства.

Попри перспективність, місячний ядерний план NASA стикається із серйозними юридичними та безпековими ризиками. Критики посилаються на Договір про космос 1967 року, який забороняє національний контроль і шкідливе забруднення Місяця, що піднімає питання щодо роботи реактора під контролем США на території, яка вважається спільною.

Не менш значущі й питання безпеки: можливий викид радіоактивних матеріалів під час запуску, збої в роботі реактора в екстремальних умовах Місяця, ризики опромінення астронавтів, а також відсутність чіткого плану утилізації після завершення ресурсу реактора.

У сукупності ці фактори роблять проєкт юридично чутливим і технічно високоризиковим — особливо з огляду на заявлений дедлайн 2030 року.

Джерело: Gizmochina.