close-btn
PaySpaceMagazine

Науковці розробили дешевший акумулятор, який може опріснювати воду

14.01.2026 20:20
Микола Деркач

Натрій-іонні батареї можуть відіграти важливу роль у майбутньому сталого зберігання енергії та навіть допомогти перетворювати морську воду на безпечну питну. Дослідники з Університету Суррею (University of Surrey, Англія) знайшли простий спосіб поліпшити роботу таких батарей: зберігати воду всередині ключового матеріалу батареї замість того, щоб видаляти її

Науковці розробили дешевший акумулятор, який може опріснювати воду

Фото: chatgpt.com

Літій-іонні батареї нині домінують на ринку систем накопичення енергії, але вони залежать від матеріалів, які є дорогими та можуть завдавати шкоди довкіллю. Натрій, навпаки, поширений і широко доступний, що робить його привабливою альтернативою. Головною перешкодою було досягнення рівня продуктивності, який дорівнює або наближається до показників літієвих систем.

Переосмислення знайомого матеріалу

У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Materials Chemistry A, команда пояснює, що добре відома натрієва сполука — оксид ванадію натрію — працює значно краще, коли її природний вміст води зберігають.

Матеріал, відомий як наноструктурований гідрат ванадату натрію (NVOH), продемонстрував помітне зростання ємності, швидкості заряджання та довгострокової стабільності, залишаючись ефективним понад 400 циклів заряджання.

Лабораторні тести показали, що «волога» версія матеріалу могла накопичувати майже вдвічі більше заряду, ніж традиційні матеріали натрій-іонних батарей, що виводить її в число найпродуктивніших катодів, про які повідомляли на сьогодні.

Доктор Деніел Коммандер, науковий співробітник Школи хімії та хімічної інженерії Університету Суррею і провідний автор статті, сказав:

«Наші результати були абсолютно несподіваними. Оксид ванадію натрію існує вже багато років, і зазвичай його піддають термообробці, щоб видалити воду, бо вважається, що вона спричиняє проблеми. Ми вирішили поставити це припущення під сумнів, і результат виявився значно кращим, ніж ми очікували. Матеріал показав набагато сильнішу продуктивність і стабільність, ніж передбачалося, і навіть може відкрити захопливі нові можливості для того, як ці батареї використовуватимуть у майбутньому».

Науковці розробили дешевший акумулятор, який може опріснювати воду

Фото: University of Surrey

Читайте також: Учені створили найефективнішу у світі сонячну батарею

Накопичення енергії зустрічається з опрісненням

Команда також перевірила, як матеріал поводиться в солоній воді — одному з найскладніших середовищ. Результати показали, що він не лише продовжував ефективно працювати, а й видаляв натрій із розчину, тоді як графітовий електрод вилучав хлорид — процес, відомий як електрохімічне опріснення.

Доктор Коммандер додав:

«Можливість використовувати гідрат ванадату натрію в солоній воді — надзвичайно захопливе відкриття, адже воно показує, що натрій-іонні батареї можуть не лише накопичувати енергію — вони також можуть допомагати видаляти сіль із води. У довгостроковій перспективі це означає, що ми можемо спроєктувати системи, які використовуватимуть морську воду як повністю безпечний, безкоштовний і доступний електроліт, водночас виробляючи прісну воду як частину процесу».

До практичних і недорогих батарей

Цей прорив може прискорити розвиток натрій-іонних батарей як життєздатної альтернативи нинішнім літієвим технологіям.

Використання поширених і недорогих матеріалів робить такі батареї безпечнішими та стійкішими, а потенційні застосування охоплюють зберігання відновлюваної енергії в електромережі та живлення електромобілів. Підхід команди з Суррею також спрощує виробництво високопродуктивних натрієвих батарей, наближаючи великомасштабні, комерційно життєздатні системи накопичення енергії ще на крок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені виявили, що ліси «дощать» пластиком

Учені назвали найдорожчу річ на Землі

Вчені висунули гіпотезу, яка спростовує теорію великого вибуху

За матеріалами scitechdaily.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
google news
Новини по темі
Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям 14.01.2026

Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям
Марс колись був «блакитною планетою» — учені 13.01.2026

Марс колись був «блакитною планетою» — учені
Учені назвали день, коли час зупиниться: чим це загрожує людству 12.01.2026

Учені назвали день, коли час зупиниться: чим це загрожує людству
ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі 10.01.2026

ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі
Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя 09.01.2026

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя
Світ на межі катастрофи: сотні землетрусів сколихнули льодовик Судного дня 08.01.2026

Світ на межі катастрофи: сотні землетрусів сколихнули льодовик Судного дня
Вибір редакції
Всі
Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

 Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
Останні новини
Сьогодні  20:40

Кабмін схвалив проєкт нового Трудового кодексу та передав його до Ради

 Сьогодні  20:20

Науковці розробили дешевший акумулятор, який може опріснювати воду

 Сьогодні  19:20

На крипторинок надійшло понад $130 млрд за добу: Біткоїн очолив ралі

 Сьогодні  18:40

НБУ помʼякшив валютні обмеження

 Сьогодні  17:40

Верховна Рада скасувала Житловий кодекс

 Сьогодні  16:40

Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ

 Сьогодні  15:40

Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.