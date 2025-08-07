Учені назвали найдорожчу річ на Землі

Коли ми уявляємо найдорожчі речі у світі, то зазвичай думаємо про коштовні прикраси, рідкісні метали або розкішну нерухомість. Проте існує речовина настільки рідкісна й дорога, що очолює список найдорожчих матеріалів на планеті

І це не діамант і не витвір мистецтва — це молекула під назвою ендоедральні фулерени на основі атома азоту. Її вартість — приголомшливі $140 млн за грам. Це не лише рідкісний, а й надзвичайно цінний порошок, оскільки процес його створення надзвичайно складний і дорогий.

Молекулярне диво, що виправдовує ціну

У центрі цієї молекули — структура з 60 атомів вуглецю, що формують сферичну «клітку». У цій вуглецевій сфері захований атом азоту. Така комбінація надає молекулі унікальних фізичних і електронних властивостей.

Особливо важливою є вкрай тривала тривалість спіну електрона, що робить матеріал безцінним для передових наукових технологій.

Хоча звучить це як наукова фантастика, насправді ця речовина вже сьогодні використовується в розробці новітніх атомних годинників.

Висока вартість пов’язана з надзвичайною складністю добування навіть мізерної кількості цієї речовини. Вперше її вдалося синтезувати стартапу Designer Carbon Materials, який у 2015 році продав 200 міліграмів за $167 млн. Через це Оксфордський університет назвав речовину «найдорожчою на Землі».

Революція в атомних годинниках

Одне з найперспективніших застосувань цієї молекули — створення мініатюрних атомних годинників. Традиційно такі годинники займали цілі приміщення, але новий матеріал дозволяє робити їх набагато меншими й точнішими, аж до розміру, який вміщується в смартфоні.

Такі пристрої зможуть радикально покращити точність GPS, зробивши навігацію надзвичайно точною.

«Уявіть собі мініатюрний атомний годинник, який ви можете носити у своєму смартфоні. Це — наступна революція мобільних технологій», — сказав науковець Кіріакос Порфіракіс.

Нові горизонти

Однак сфера застосування цієї технології виходить далеко за межі смартфонів. Особливо перспективною вона є для автономних транспортних засобів. Навіть сучасні GPS-навігатори мають похибки, які можуть бути критичними для безпілотників.

З атомними годинниками, здатними визначати час і положення з точністю до 1 мм, можливий справжній прорив у точності навігації.

«Цей ендоедральний фулерен можна вбудувати у чип, який стане частиною вашого смартфона. Існуватиме безліч сфер застосування, але найочевидніша — керування автономним транспортом», — пояснив директор фонду Oxford Technology SEIS Лукіус Кері.

Вбудовуючи цю технологію в мобільні пристрої чи автомобілі, світ зможе зробити величезний стрибок у сфері безпеки, навігації та технологій майбутнього. Надзвичайна точність у визначенні місцезнаходження може повністю змінити наші взаємодії з технологіями у повсякденному житті.

