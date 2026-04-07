Стратег Bloomberg прогнозує падіння Біткоїна до $10 000 у 2026

Майк Макглоун, стратег із сировинних ринків у Bloomberg Intelligence, припустив, що Біткоїн може знову опуститися до рівня $10 000 у 2026 році

У нещодавньому аналізі він зазначив, що Біткоїн має втриматися вище $75 000, щоб уникнути повернення до рівнів, які востаннє спостерігалися близько п’яти років тому. Його теза ґрунтується на поєднанні історичних закономірностей, макроекономічних ризиків та зростаючої конкуренції на ринку цифрових активів.

Зокрема, Макглоун нагадав, що до пандемічного зростання криптовалюта торгувалася поблизу $10 000 — рівня, який він вважає довгостроковою рівновагою та одним із найбільш торгованих діапазонів Біткоїна з моменту запуску ф’ючерсів у 2017 році.

«Потенційно Біткоїн по $10 000 у 2026 році. Доведіть, що я помиляюся — утримайтеся вище $75 000. До найбільшого грошового стимулу в історії у 2020–2021 роках Біткоїн коливався біля $10 000, і він може до цього повернутися. Приблизно $10 000 — це також найбільш торгована ціна першої криптовалюти з 2017 року, коли були запущені ф’ючерси», — написав Макглоун.

Tether може обігнати Біткоїн та Ethereum

У дослідженні також наголошується на структурних змінах у криптоекосистемі. Хоча «цифрове золото» залишається домінуючим активом, стрімке зростання кількості криптовалют посилює конкуренцію.

На думку Макглоуна, лише невелика частина токенів має реальну цінність, тоді як стейблкоїни, прив’язані до долара, стають одним із найстійкіших сегментів ринку.

«Я підкреслюю «першу», тому що зараз існують мільйони криптовалют, і лише деякі з них відображають реальну цінність — передусім стейблкоїни. Криптодолари є одним із найстійкіших трендів у цій сфері, що підтверджується зростанням активів під управлінням доларових токенів, насамперед Tether. Необмежена пропозиція криптовалют і конкуренція з боку альтернативних кейсів використання створюють тиск на Біткоїн», — написав він.

Як приклад він навів Tether (USDT), зростання активів під управлінням якого свідчить про стабільний попит на доларові інструменти на блокчейні. Макглоун очікує, що цей тренд посилиться: за його прогнозом, до 2026 року Tether може обігнати Ethereum за розміром ринку та з часом навіть кинути виклик Біткоїну. Він називає цей сценарій «фліппінгом».

Чи вплине падіння фондового ринку на Біткоїн

Макроекономічні умови також відіграють ключову роль у його прогнозі. Макглоун попередив, що можливе падіння фондового ринку, особливо у разі зростання волатильності, може серйозно вдарити по ризикових активах, зокрема криптовалютах.

У такому сценарії Біткоїн може опинитися під тривалим тиском, що потенційно призведе до першого в історії періоду поспіль річного падіння.

«Я очікую, що «фліппінг» триватиме: активи під управлінням Tether перевищать Ethereum у 2026 році, а згодом і Біткоїн. Графік показує ключовий фактор: можливий розворот фондового ринку та відновлення волатильності. Перші в історії послідовні роки падіння Біткоїна у 2026 році можуть стати початком цього процесу», — зазначив Макглоун.

Попри те, що прогноз, особливо щодо ціни Біткоїна, виглядає доволі радикальним, він підкреслює зростаючий розкол серед аналітиків: одні розглядають Біткоїн як зрілий макроактив, тоді як інші вважають, що структурні ризики можуть призвести до глибшої переоцінки ринку в найближчі роки.

Джерело: Finbold.