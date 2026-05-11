4 фактори, що вплинуть на крипторинок цього тижня

11.05.2026 18:10
Микола Деркач

Крипторинок увійшов у тиждень підвищеної волатильності: інвестори очікують нових даних щодо інфляції у США на тлі війни з Іраном та стрибка цін на нафту. Саме макроекономічні звіти найближчими днями можуть визначити подальший рух Біткоїна та альткоїнів

Крипторинок помірно зріс у вихідні, досягнувши тижневого максимуму вранці понеділка під час азійських торгів. Однак інфляційні звіти цього тижня можуть охолодити цей імпульс.

Тим часом ф’ючерси на американські фондові індекси знизилися в понеділок, оскільки мирні переговори щодо війни з Іраном зайшли в глухий кут, а президент Дональд Трамп заявив, що йому не подобається відповідь Ірану на мирну пропозицію. Водночас ціни на нафту підскочили приблизно на 4% — до $100 за барель.

Іран також відмовився демонтувати свої ядерні об’єкти у відповіді на мирну пропозицію США, тож протистояння триває. Цього тижня увага ринків також буде прикута до візиту Трампа до Китаю та його очікуваного саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Економічні події 11-15 травня

У вівторок опублікують квітневі дані щодо споживчої інфляції CPI у США. Звіт покаже, як вищі ціни на енергоносії впливають на економіку та чи зберігаються шанси на зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою в найближчі місяці.

У середу вийде звіт щодо інфляції виробників PPI, який дасть більше уявлення про інфляційний тиск. Очікується, що він посилився через війну на Близькому Сході.

Серед інших важливих даних цього тижня — статистика продажів житла на вторинному ринку за квітень та квітневі роздрібні продажі. Їх оприлюднять у четвер, і вони покажуть, чи готові споживачі витрачати кошти попри зростання цін на енергоносії.

Також у четвер очікуються щотижневі дані щодо заявок на допомогу з безробіття, а в п’ятницю — статистика промислового виробництва.

«Для нового голови ФРС Кевіна Ворша ці показники [ринку праці], ймовірно, знищать будь-які перспективи швидкого зниження ставок, — зазначив керівник макродосліджень Monex Нік Різ у коментарі для The Wall Street Journal. — Стійкий ринок праці підвищує ризик того, що зростання цін на енергоносії переросте в ширше прискорення інфляції».

Прогноз для крипторинку

За останні 24 години крипторинок зріс майже на 1% — до $2,8 трлн у понеділок. Це найвищий рівень із кінця січня.

Лідером зростання став Біткоїн, який наприкінці недільних торгів перевищив $82 300, але вранці понеділка відкотився до рівня $81 000. За останній місяць актив подорожчав на 11%.

Ethereum піднімався до $2 380, однак зіткнувся з опором на цьому рівні та трохи просів під час азійської сесії. Альткоїни загалом показали змішану динаміку, хоча XRP, Solana, Cardano та Sui зросли помітніше. Зокрема, Sui додав майже 20% після імпульсу з боку ринку прогнозів.

За матеріалами cryptopotato.com.

