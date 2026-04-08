У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото

The New York Times оприлюднило власне розслідування щодо особи Сатоші Накамото — творця Біткоїна. У матеріалі висловлюється версія, що за цим ім’ям може ховатися шифропанк Адам Бек

Журналісти, зокрема, згадують документальний фільм HBO Money Electric: The Bitcoin Mystery, у якому висувається інша гіпотеза — що Сатоші є розробник Пітер Тодд. Сам Тодд це заперечує.

На думку The New York Times, фінал фільму не дає переконливих доказів. Водночас у стрічці фігурує Адам Бек, якого видання вважає більш імовірним кандидатом.

Під час розслідування автори проаналізували листування Накамото та його дописи на форумі Bitcointalk. Також вони використали документи, які програміст Мартті Мальмі надав у межах судового процесу проти Крейга Райта, що раніше називав себе Сатоші Накамото.

Аргументи на користь цієї версії

У The New York Times пояснюють свої висновки низкою факторів: мовними особливостями, можливим британським походженням, діяльністю Бека над Hashcash, а також схожістю його ідей та світогляду.

Зокрема, у листах Сатоші простежується поєднання британського правопису з американськими мовними зворотами. Крім того, автори звертають увагу на заголовок першого блоку — The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks, що, на їхню думку, також натякає на британський контекст.

Сатоші відносять до середовища шифропанків, до якого належить і Бек. У матеріалі зазначається, що обидва використовували схожі формулювання у своїх текстах.

Додатково вказується, що Бек є автором системи Hashcash, яка стала основою для механізму майнінгу. А факт його листування із Сатоші пояснюється припущенням, що він міг спілкуватися сам із собою.

Серед інших збігів називають його зв’язки з програмістом Хелом Фінні, подібні ідеологічні погляди, критичне ставлення до спаму й авторського права, а також підвищену увагу до питань приватності.

Ключовим аргументом автори вважають те, що Бек ще у 1997 році описував концепцію, близьку до Біткоїна. Він пропонував створення альтернативної грошової системи на основі децентралізації та конфіденційності — принципів, що згодом лягли в основу криптовалюти.

Також Бек підтримував ідею b-money та запропонував рішення проблеми інфляції через підвищення складності обчислень і використання хеш-дерев.

«У 1998 і 1999 роках він стверджував, що енергія, витрачена на комбінацію Hashcash і b-money, імовірно, буде меншою, ніж енергія, споживана банківською системою. Коли десять років потому один із перших читачів white paper біткоїна порушив це питання, Сатоші навів аналогічний аргумент», — зазначається у статті.

Окремо підкреслюється, що Бек майже не коментував Біткоїн на ранньому етапі, хоча активно обговорював подібні ідеї раніше. Автори припускають, що це могло бути свідоме дистанціювання від проєкту.

Реакція Адама Бека

У матеріалі наведено його коментар після спілкування з журналістами: «Зрештою, це нічого не доводить. І я вас запевняю, це справді не я. […] Я не знаю. Це не я, але я розумію ваші слова так, ніби саме це показав ШІ на основі даних. Але це все одно не я».

Водночас Бек частково погодився з окремими припущеннями. Зокрема, він не виключає, що Сатоші міг бути британцем, мати понад 50 років і бути пов’язаним із рухом шифропанків.

Після виходу статті Бек також прокоментував ситуацію у соцмережі X: «Я не Сатоші, але від самого початку приділяв пильну увагу позитивним соціальним наслідкам криптографії, конфіденційності в інтернеті та електронних грошей; звідси й мій активний інтерес, починаючи приблизно з 1992 року, до прикладних досліджень у галузі електронних грошей і технологій забезпечення конфіденційності в списку розсилки Cypherpunks, що призвело до появи Hashcash та інших ідей».

Він також відкинув частину аргументів, зазначивши, що інші збіги можна пояснити спільним досвідом і подібними інтересами.

Джерело: Incrypted.