close-btn
PaySpaceMagazine

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

08.04.2026 12:30
Ольга Деркач

Біткоїн-траст Morgan Stanley стане найдешевшим Біткоїн-ETF на ринку з наднизькою комісією 0,14%

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

Фото: freepik.com

Біржовий фонд на Біткоїн від Morgan Stanley має дебютувати на фондовій біржі NYSE Arca 8 квітня. Це зробить банк першою великою комерційною установою у США, яка запропонує Біткоїн-ETF.

Запуск Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) 8 квітня підтверджено у повідомленні про лістинг Нью-Йоркської фондової біржі.

Це буде перший Біткоїн-ETF, що з’явиться на ринку майже за два роки — після того як криптокеруюча компанія Grayscale представила свій Bitcoin Mini Trust ETF у липні 2024 року.

MSBT виходить на конкурентний ринок, де домінують iShares Bitcoin Trust ETF від BlackRock і Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund від Fidelity. За даними Farside Investors, з моменту запуску у січні 2024 року ці фонди залучили разом $74,3 млрд чистих інвестицій.

Хоча Morgan Stanley доведеться наздоганяти конкурентів, банк встановив комісію для MSBT на рівні 0,14%, що може змусити інших гравців знижувати витрати, щоб залишатися конкурентоспроможними.

«Цей банк має 16 тис. радників, які управляють активами на $6 трлн. Вони є ключовими розпорядниками грошей заможного покоління бебі-бумерів», — зазначив аналітик Bloomberg з ETF Ерік Балчунас.

Morgan Stanley обрав Coinbase і BNY як потенційних кастодіанів для свого Біткоїн-ETF.

Morgan Stanley розширює криптонапрям

Запуск MSBT стане частиною активного виходу Morgan Stanley на крипторинок цього року. У лютому банк також подав заявку на отримання національної банківської ліцензії трасту, що дозволить зберігати криптоактиви, проводити операції купівлі-продажу та обміну для клієнтів, а також надавати послуги стейкінгу.

Крім того, у перший тиждень січня банк подав заявки на запуск ETF зі стейкінгом Ethereum та ETF на Solana. Пізніше того ж місяця Morgan Stanley призначив одну з найдосвідченіших топменеджерок компанії, Емі Олденбург, керувати напрямом цифрових активів.

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinБанкиКриптовалютиСвітНовини
google news
Вибір редакції
Всі
Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна
ТОП статей 03.04.2026

Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  12:30

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

 Сьогодні  11:20

Рада підтримала обʼєднання енергоринків України та Європи

 Сьогодні  10:10

Кого та на скільки оштрафував НБУ в березні

 07.04.2026  21:00

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

 07.04.2026  20:20

Як купити авто онлайн через Дія.Підпис та UDRIVE

 07.04.2026  19:40

Ера акумуляторів може скоро закінчитись — вчені

 07.04.2026  19:00

НБУ застосував захід впливу до фінустанови

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.