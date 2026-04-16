Біткоїн демонструє бичачу поведінку: що далі

Аналітики ринку зазначають, що Біткоїн (BTC) демонструє «оновлений бичачий імпульс» після зростання на 5% вище $76 тис. 14 квітня. На тлі покращення активності мережі учасники ринку розраховують на подальший рух до $90 тис

Показник ціни Біткоїна досяг максимуму за 70 днів

За даними TradingView, пара BTC/USD 14 квітня зросла більш ніж на 5%, досягнувши внутрішньоденного максимуму $76 120 — рівня, який востаннє фіксувався 6 лютого.

Це зростання дозволило Біткоїну повернути ключові рівні підтримки, зокрема зону $75 тис., де сходяться 100-денні експоненційна та проста ковзні середні.

«Біткоїн зріс вище рівня $76 000, пробивши максимуми березня та сигналізуючи про відновлення бичачого імпульсу», — зазначив аналітик CryptoBlockto.

Аналітик підкреслив, що наступною критичною зоною опору є $76 тис., і її подолання підтвердить «розворот тренду та стійкий висхідний рух».

З технічної точки зору Біткоїн підтверджує формування висхідного трикутника після пробиття верхньої лінії тренду на рівні $73 тис. 13 квітня.

Закриття денного свічкового графіка вище ковзних середніх на рівні $75 тис. підтвердить прорив, а наступною лінією опору стане психологічний рівень $80 тис.

Після цього бики можуть підштовхнути ціну BTC до цільового рівня трикутника — $89 050, що приблизно на 18% вище поточної ціни.

Денний індекс відносної сили (RSI) зріс до 63 із перепроданих значень на рівні 15, зафіксованих 6 лютого, що свідчить про посилення бичачого імпульсу.

«Біткоїн торгується в межах горизонтальної зони пропозиції висхідного трикутника. 100-денна ковзна середня також виступає бар’єром опору над поточним рухом ціни, — зазначив аналітик CryptOpus. — Сильний прорив вище як самої моделі, так і 100MA підтвердить бичаче ралі на ринку».

Активність транзакцій Біткоїна досягла максимуму за 17 місяців

Сила ціни BTC підтверджується ончейн-даними: у 2026 році кількість щоденних транзакцій у мережі Біткоїна зросла на 62% — до 765 130.

Востаннє такі рівні фіксувалися у листопаді 2024 року, коли ажіотаж навколо президентських виборів у США 2024 року вперше підштовхнув ціну Біткоїна вище $100 тис.

«Кількість щоденних транзакцій BTC зараз вища, ніж тоді, коли BTC коштував $120 тис., — зазначив аналітик CW8900. — Мережа демонструє поведінку бичачого ринку».

Загальний обсяг комісій у мережі Біткоїна також зріс — на 4% за останній тиждень, до $153 700, що свідчить про «підвищений попит в ончейні», йдеться в останньому звіті Market Pulse від Glassnode.

Збільшення кількості транзакцій і комісій означає, що дедалі більше користувачів взаємодіють із мережею. Це свідчить про високий рівень активності, який зазвичай корелює зі зростанням інтересу та довіри до ринку.

Джерело: Cointelegraph.