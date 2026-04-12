Активність китів Cardano зростає: альткоїну прогнозують ралі

12.04.2026 14:30
Микола Деркач

Після тривалого періоду слабких результатів і втрати імпульсу Cardano знову опиняється в центрі уваги — великі інвестори активізуються, а історична динаміка ціни сигналізує про потенціал для зростання

Фото: freepik.com

Протягом останнього року динаміка криптовалюти залишалася слабкою, оскільки інвестори переважно позбувалися активу, намагаючись уникнути подальших збитків. Так Cardano став одним із найбільш постраждалих альткоїнів на крипторинку. Втім із початку року ситуація починає змінюватися — користувачі поступово повертаються до активу.

Cardano демонструє відновлення активності

За даними ончейн-платформи Santiment, у мережі Cardano починають з’являтися ознаки пожвавлення. Раніше цього тижня було зафіксовано різке зростання активності, що може свідчити про зміну настроїв щодо альткоїна.

Аналітики зосередилися на гаманцях, які утримують щонайменше 10 млн ADA — так званих «китах». Саме ця категорія великих інвесторів почала активніше діяти, нарощуючи свої і без того значні запаси, попри слабку динаміку ціни.

Згідно з даними Santiment, кількість таких гаманців зросла до 424. Це перше зростання показника більш ніж за місяць, що означає збільшення кількості «китів» на 5,92%.

Інвестори залишаються «бичачими»

Паралельно з поверненням великих гравців змінюється і загальний настрій ринку. За попередніми оцінками Santiment, близько 79% інвесторів у ADA зберігають «бичачі» очікування, навіть попри те, що значна частина з них наразі перебуває у збитку.

Додатково на користь позитивного сценарію грає сезонність. Історично квітень часто був сприятливим місяцем для Cardano — кількість періодів зростання перевищувала періоди падіння. За даними CryptoRank, середня дохідність ADA у квітні становить 14,1%, що може вказувати на потенціал подальшого руху вгору.

Зростання активності китів також вважається позитивним сигналом, адже великі покупки зменшують доступну пропозицію на ринку. Це створює ефект дефіциту та може підштовхувати ціну до зростання.

Водночас ключовим фактором залишається загальна динаміка крипторинку. Якщо він перейде до «бичачої» фази, ймовірність зростання ціни ADA суттєво підвищиться.

За матеріалами bitcoinist.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
