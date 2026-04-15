Халвінг наближається: Біткоїн пройшов половину циклу

Наступний халвінг Біткоїна (BTC) поступово наближається — поточний цикл уже пройдено приблизно на 50%

Зокрема, подія очікується в середині квітня 2028 року на висоті блоку 1 050 000. Станом на момент написання до цієї позначки залишилося близько 105 000 блоків, що підтверджують останні розрахунки Bitcoin Archive.

Халвінги Біткоїна відбуваються приблизно раз на чотири роки й передбачають зменшення винагороди за блок удвічі. У результаті темпи появи нових монет в обігу знижуються.

Наразі майнери отримують 3,125 BTC за блок. Після халвінгу ця цифра зменшиться приблизно до 1,562 BTC.

У практичному вимірі це означає скорочення щоденної емісії Біткоїна з приблизно 450 BTC до близько 225 BTC, що обмежує пропозицію та підсилює наратив «цифрового золота».

Вплив халвінгу Біткоїна

Попередні халвінги у 2012, 2016, 2020 та 2024 роках передували значним бичачим ринкам, коли скорочення пропозиції поєднувалося зі стабільним або зростаючим попитом.

Втім, минулі результати не гарантують майбутніх ралі, особливо з огляду на суттєві зміни ринкових умов — сьогодні значно більшу роль у формуванні цін відіграють інституційні інвестори.

Водночас халвінг створює виклики для майнерів. Зниження винагороди тисне на прибутковість, що може призвести до консолідації галузі та більшої залежності від комісій за транзакції.

Динаміка ціни Біткоїна

14 квітня Біткоїн зріс приблизно на 5% і торгувався на рівні близько $74 400 — різкий рух угору був спричинений хвилею ліквідацій коротких позицій. Однак зараз знову трішки опустився до $73 999.

Основним драйвером ралі стала раптова геополітична ескалація між США та Іраном, яка запустила каскад примусових викупів на ринку деривативів.

Зокрема, Біткоїн піднявся з мінімуму близько $70 740 до максимумів понад $74 900, тоді як за добу було ліквідовано позицій у BTC майже на $225 млн.

Окрім short squeeze, вагому підтримку забезпечив інституційний попит. Минулого тижня спотові Біткоїн-ETF у США зафіксували чистий приплив близько $786 млн, що свідчить про відновлення інтересу з боку великих інвесторів.

З технічної точки зору криптовалюта наразі тестує верхню межу багатомісячного торгового діапазону, із найближчим рівнем опору біля останнього локального максимуму $75 988.

Джерело: Finbold.