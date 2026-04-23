Ось скільки власників Біткоїна наразі перебувають у прибутку

Попри нещодавню волатильність ціни Біткоїна (BTC), понад половина циркулюючої пропозиції активу наразі перебуває в прибутку

Зокрема, ончейн-дані свідчать, що семиденне ковзне середнє частки пропозиції BTC у прибутку становить 52,3%.

Це означає, що трохи більше половини всіх існуючих біткоїнів принесли б прибуток власникам у разі продажу за поточними ринковими цінами. Метрика відображає частку монет, останній рух яких у блокчейні відбувався за ціною, нижчою за поточний рівень Біткоїна.

Наразі Біткоїн торгується близько $78 000, що значно нижче за його історичний максимум понад $126 000 у жовтні 2025 року. На піку цього показника 99,66% пропозиції перебували в прибутку, що відображало майже повсюдні нереалізовані прибутки.

Зниження цієї метрики відбулося на тлі ширшої корекції крипторинку. Подібні рівні близько 50% спостерігалися і в попередніх циклах під час слабших періодів цін, що часто збігалося зі зниженням тиску продажів, коли збитки стабілізуються або інвестори виходять із позицій.

Аналітики відстежують частку пропозиції в прибутку як індикатор позиціонування власників. Значення понад 90% зазвичай сигналізують про пізні стадії бичачого ринку, тоді як нижчі рівні вказують на те, що більша частина монет була придбана за вищими цінами.

З огляду на приблизно 19,8 млн монет в обігу, ця метрика, зважена за обсягом монет, дає уявлення про експозицію великих власників та інституцій.

Водночас такі індикатори можуть вказувати на фази виснаження продажів, але не дозволяють точно визначити точки розвороту ринку.

Аналіз ціни Біткоїна

Станом на момент написання Біткоїн торгувався на рівні $78 240, додавши 0,3% за останні 24 години. У тижневому вимірі криптовалюта зросла приблизно на 5%.

За поточних цін Біткоїн демонструє змішану технічну картину, якщо оцінювати його за ковзними середніми та індикаторами імпульсу.

Ціна впевнено тримається вище 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $70 718, що свідчить про підтримку коротко- та середньострокового тренду, а також про те, що покупці зберігають контроль в останні тижні.

Втім вона все ще нижча за 200-денну SMA на рівні $86 129, що вказує на те, що ширший тренд ще не повністю перейшов у бичачу фазу, а довгостроковий опір залишається суттєвим.

Щодо імпульсу, 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 61,31, перебуваючи в нейтральній зоні з невеликим бичачим ухилом. Це свідчить про наявність купівельного тиску, але він поки недостатньо сильний, щоб сигналізувати про перекупленість або підтверджений етап прориву.

Джерело: Finbold.