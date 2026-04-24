TON знижує газ у 6 разів — Дуров

24.04.2026 13:00
Ольга Деркач

Блокчейн TON найближчим часом змінить модель комісій: уже за тиждень плата за транзакції зменшиться приблизно у шість разів

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров на своєму каналі.

Згідно з його заявою, нова фіксована комісія становитиме 0,00039 TON (близько $0,0005) за операцію. Вона не залежатиме від завантаження мережі, що відрізняється від більшості блокчейнів, де комісії зростають під час пікової активності.

Наразі у мережі TON, як і в інших блокчейнах, користувачі сплачують комісію за кожну транзакцію — так званий «газ», який покриває витрати на обробку операцій. Зменшення цієї плати означає здешевлення базових дій: переказів, взаємодії зі смартконтрактами та використання децентралізованих застосунків.

Крім цього, Дуров заявив, що на наступному етапі частина транзакцій у мережі може стати повністю безкоштовною для користувачів. Скоріше за все, йдеться про модель, у якій комісії оплачуються не напряму користувачами, а іншими учасниками екосистеми — наприклад, сервісами або розробниками застосунків.

Подібний підхід уже використовується в окремих блокчейн-рішеннях і зазвичай передбачає так звані субсидовані або спонсоровані транзакції. У таких випадках витрати на мережу перекладаються на бізнес-модель сервісу, а не на кінцевого користувача.

Втім, деталі реалізації цієї моделі в TON поки не розкриваються. Невідомо, які саме типи транзакцій стануть безкоштовними, за рахунок кого покриватимуться витрати та як це вплине на економіку мережі в довгостроковій перспективі.

Зниження комісій може спростити використання мережі для мікроплатежів і масових сервісів, однак ефективність нововведення залежатиме від технічної реалізації та балансу між навантаженням і ресурсами мережі.

