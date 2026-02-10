close-btn
TON Foundation представила інструмент для криптоплатежів в Telegram

10.02.2026 18:40
Ольга Деркач

Фонд The Open Network оголосив про запуск TON Pay — набору інструментів для розробників (SDK), який має допомогти вбудовувати криптоплатежі у мінізастосунки Telegram

TON Foundation представила інструмент для криптоплатежів в Telegram

Фото: freepik.com

Рішення створили з акцентом на те, щоб зробити щоденні розрахунки всередині екосистеми месенджера простішими та більш «безшовними» для користувачів і бізнесу.

TON Pay подають як платіжний інтерфейс, що працює незалежно від конкретного гаманця. Завдяки цьому розробники та продавці можуть приймати Toncoin (TON) і стейблкоїни прямо в Telegram, не прив’язуючись до одного інструмента зберігання чи одного сценарію оплати.

У самому SDK об’єднали кілька ключових елементів процесу: платіжну інфраструктуру, розрахунки та етап оформлення замовлення. За задумом команди, така «збірка» в один ланцюжок має зменшити складність інтеграції та прибрати частину технічних перешкод, які зазвичай стримують використання криптоактивів у повсякденній комерції.

У TON Foundation також наголосили, що набір інструментів прибирає потребу для проєктів самостійно керувати гаманцями й платіжними потоками. Інтеграція спроєктована саме під мінізастосунки Telegram: вони зможуть підключати криптовалютні платежі без складних налаштувань і без залучення додаткових сервісів.

Цікаве по темі: Пошуковий інтерес до криптовалют в Google біля річного мінімуму

Віце-президент фонду з напрямку платежів Нікола Плекас зазначив, що інструмент дає змогу забезпечити «нативний прийом платежів в TON через просту інтеграцію SDK». За його словами, рішення підтримує різні гаманці та активи, зокрема Toncoin та USDT.

У фонді заявляють, що система розрахована на транзакції менш ніж за секунду, а середня комісія має бути нижчою за один цент.

Окремо в TON Foundation підкреслили стратегічну ціль проєкту — побудувати платіжну інфраструктуру для глобальної аудиторії Telegram, яка перевищує 1,1 млрд щомісяця активних користувачів. На старті TON Pay працюватиме лише в мінізастосунках.

У подальших планах — поширити можливості рішення на вебсередовище та інші платформи. Крім цього, команда хоче додати підтримку підписок, альтернативні способи виведення коштів, а також інструменти аналітики для бізнесу.

Також розробники розглядають варіанти співпраці з локальними провайдерами зберігання, комплаєнсу та фіатних конвертацій. У фонді пояснюють, що така модель має допомогти зберегти баланс між принципами децентралізації та вимогами регулювання.

Джерело: Incrypted.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовиниТехнології
