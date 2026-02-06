close-btn
Віталік Бутерін продав ETH на десятки мільйонів доларів

06.02.2026 11:20
Микола Деркач

Співзасновник блокчейн-мережі Ethereum та другої за капіталізацією криптовалюти у світі Віталік Бутерін вивів значну частину власних запасів ETH

Фото: pexels.com, youtube.com

За останні три дні підприємець реалізував близько 13 220 ETH загальною вартістю приблизно $33 млн, а транзакції виконувалися за середньою ціною близько $2 497 за 1 ETH, свідчать ончейн-дані, які Finbold отримав із блокчейн-аналітичної платформи Arkham у четвер, 5 лютого.

На момент написання матеріалу Бутерін усе ще володів криптоактивами на $40,28 млн, із яких $7 млн припадали на Ethereum. Таким чином програміст скоротив свою пряму експозицію до ETH приблизно на 80%.

Чому Віталік Бутерін продає Ethereum

Великі перекази з гаманців Бутеріна привернули увагу ринку, з огляду на те, що ETH нещодавно втратив ключові зони консолідації на денному графіку — близько $2 800 і $2 700, — що спровокувало один із найрізкіших розпродажів із середини 2025 року.

Втім, ситуація може бути не такою драматичною, як здається на перший погляд. Зокрема, за кілька днів до початку продажів Віталік опублікував заяву в X, де пояснив, що має намір скоротити частину особистих запасів у період, коли екосистема переживає «помірну економію».

Читайте також: Біткоїн може втратити 25% у лютому 2026 — криптоаналітик

«За ці п’ять років Ethereum Foundation входить у період помірної економії… З цієї причини я щойно вивів 16 384 ETH, які будуть спрямовані на ці цілі протягом наступних кількох років. Я також вивчаю безпечні децентралізовані варіанти стейкінгу, які дадуть змогу в довгостроковій перспективі спрямовувати на ці цілі ще більше капіталу зі винагород за стейкінг, — написав співзасновник Ethereum. —

Упродовж наступних п’яти років Ethereum Foundation увійде в період помірної фінансової стриманості, щоб одночасно досягти двох цілей: реалізувати амбітну дорожню карту розвитку Ethereum… та забезпечити здатність Ethereum Foundation працювати в довгостроковій перспективі та захищати ключову місію Ethereum, зокрема самосуверенність, безпеку та приватність користувачів…»

Саме з цієї причини я щойно вивів 16 384 ETH — ці кошти поступово спрямовуватимуться на ці цілі протягом наступних кількох років. Я також вивчаю безпечні децентралізовані варіанти стейкінгу, які в довгостроковій перспективі дозволять спрямовувати на ці цілі ще більше капіталу зі стейкінгових винагород», — зазначив Бутерін.

Тож ці кошти — приблизно $45 млн — Бутерін зарезервував на підтримку технологій приватності, відкритого апаратного забезпечення та безпечного верифікованого софту. За його словами, фінансування розподілятимуть поступово протягом кількох років.

Отже, зростання активності його гаманців, найімовірніше, пов’язане не з «виходом» з ETH, а з виконанням плану щодо розвитку.

За матеріалами finbold.com.

