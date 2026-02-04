BlackRock скидає Біткоїн та Ефір на сотні мільйонів доларів

Інституційні відтоки, які стали ключовим чинником тиску на ціни у сфері криптовалют, тривали й у понеділок, 2 лютого: зокрема BlackRock скоротив свою експозицію в Біткоїні (BTC) та Ethereum (ETH) більш ніж на $600 млн

Найбільший у світі керуючий активами напередодні продав 6 306 BTC на суму близько $496,41 млн та 58 327 ETH на суму близько $138,23 млн, згідно з даними, які Finbold отримав із Lookonchain у вівторок, 3 лютого.

Таким чином, один лише BlackRock забезпечив 78% загального добового відтоку зі спотових Біткоїн-ETF у США та майже 54% усіх погашень за Ethereum.

Відтоки з BlackRock тривають

Як уже зазначалося, вчорашні відтоки стали продовженням негативного тренду минулого тижня. З 26 по 30 січня, в останній тиждень місяця, BlackRock зафіксував майже $1,2 млрд сукупного відтоку зі своїх спотових ETF на Біткоїн та Ethereum.

Йдеться про продаж приблизно $947 млн у BTC через iShares Bitcoin Trust (IBIT) разом із близько $264 млн в ETH через iShares Ethereum Trust (ETHA).

Продаж Біткоїна особливо прискорився наприкінці тижня. 29 січня IBIT зафіксував чистий відтік на рівні близько $318 млн, а наступного дня — ще більший вивід у $528 млн. Водночас тиск продажів зберігався протягом усього періоду, зокрема 27 січня відтік становив $103 млн.

Ethereum рухався схожою, хоча й більш стриманою траєкторією. ETHA демонстрував стабільні відтоки протягом тижня, які завершилися значним виходом на $157 млн 30 січня після зниження майже на $55 млн напередодні.

Ціни на Біткоїн та Ethereum падають на тлі слабкого інституційного попиту

Ці тривалі виведення коштів збігаються з різким зниженням ціни Біткоїна, який 7 лютого короткочасно торгувався нижче $77 000.

На момент написання матеріалу актив частково відновився і торгувався на рівні $78 420, що на 14% нижче на місячному графіку, тоді як Ethereum коштує нижче $2 300 і все ще знижується на 27% за той самий період.

Загалом масштаб і таймінг відтоків вказують на ширше переосмислення ринкових умов. Іншими словами, за умов тривалого тиску на Біткоїн та Ethereum схоже, що великі інвестори агресивно знижували ризик перед початком лютого, і ця тенденція наразі зберігається.

