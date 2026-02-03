close-btn
PaySpaceMagazine

Криптоаналітик назвав головні причини краху крипторинку

03.02.2026 11:20
Микола Деркач

Рауль Пал, CEO та засновник Global Macro Investor, заявив, що нинішній розпродаж на крипторинку спричинений стискненням ліквідності у США та шатдаунами уряду США, а не структурною слабкістю крипторинку

Криптоаналітик назвав головні причини краху крипторинку

Фото: freepik.com

У нещодавньому дописі в X, коментуючи «великий наратив» про те, що «криптоцикл завершився», фінансовий ветеран назвав це поєднання факторів «фінансовою сантехнікою».

Як приклади Пал навів скорочення обсягів у механізмі Reverse Repo Федеральної резервної системи, яке здебільшого завершилося у 2024 році, а також відновлення балансу Treasury General Account (Загальний рахунок Казначейства США — TGA) минулого літа, яке не мало монетарної компенсації.

«Є ще один фактор, який ми всі прогавили… Цей фактор у тому, що ліквідність у США стримувалася через два шатдауни та проблеми з «сантехнікою» США (злив Reverse Repo фактично завершився у 2024 році). Тому відновлення TGA у липні та серпні не мало монетарної компенсації. Результатом стало висмоктування ліквідності…», — написав Пал.

Він також відкинув твердження, що спад зумовлений невизначеністю навколо повідомлень про підтримку президентом Дональдом Трампом кандидатури Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи. Хоча Ворша вважають «яструбиним», тобто таким, хто неохоче знижував би процентні ставки, Пал повністю відкинув цю оцінку.

«Ворш знизить ставки і більше нічого не робитиме», — написав він, додавши, що політику ліквідності зрештою визначатимуть Трамп та міністр фінансів Скотт Бессент через банківську систему.

Читайте також: Як зміниться ціна Біткоїна у лютому: прогноз Finbold

Зв’язок між Біткоїном і економікою США

Хоча глобальна загальна ліквідність зазвичай має найсильнішу довгострокову кореляцію з Біткоїном та NASDAQ, фінансовий гуру пояснив, що на цьому етапі циклу домінувальним драйвером є саме ліквідність у США. Адже Сполучені Штати залишаються основним джерелом глобальної ліквідності, а зараз вона обмежена.

За словами Рауля Пала, деякі акції та Біткоїн належать до довгострокових активів. Коли ліквідність скорочується, ринок переоцінює їх першими. Нещодавнє ралі золота поглинуло граничну ліквідність, яка за інших умов підтримала б більш ризикові активи. Оскільки ліквідності не вистачає, щоб підтримати все, ризикові активи заплатили ціну.

Нещодавній шатдаун уряду США став ще одним ключовим фактором. Цього разу Казначейство заздалегідь уникло зниження TGA і натомість збільшило його, продовживши відтік ліквідності. Це створило те, що Пал назвав «повітряною ямою» на ринку, і пояснює різкість нещодавніх рухів цін, насамперед у криптоактивах.

Втім, за його словами, є й позитив: схоже, що це остання велика перешкода для ліквідності. Ознаки вказують на те, що шатдаун буде вирішено найближчим часом. Щойно проблему буде усунено, ліквідність повернеться.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Крипторинок втратив $200 млрд за 24 години

5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Як зміниться ціна Біткоїна у лютому: прогноз Finbold 02.02.2026

Як зміниться ціна Біткоїна у лютому: прогноз Finbold
3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 02.02.2026

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Крипторинок втратив $200 млрд за 24 години 02.02.2026

Крипторинок втратив $200 млрд за 24 години
BlackRock продав Біткоїн та Ефір на $1,2 млрд: падіння крипторинку 02.02.2026

BlackRock продав Біткоїн та Ефір на $1,2 млрд: падіння крипторинку
Крипторинок за день втратив $200 млрд 01.02.2026

Крипторинок за день втратив $200 млрд
XRP втратив $7 млрд ринкової капіталізації під час масштабного обвалу 01.02.2026

XRP втратив $7 млрд ринкової капіталізації під час масштабного обвалу
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  16:00

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

 Сьогодні  14:50

Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026

 Сьогодні  13:40

Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави

 Сьогодні  11:20

Криптоаналітик назвав головні причини краху крипторинку

 Сьогодні  10:10

Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

 02.02.2026  20:20

Як зміниться ціна Біткоїна у лютому: прогноз Finbold

 02.02.2026  19:40

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.