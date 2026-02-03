Криптоаналітик назвав головні причини краху крипторинку

Рауль Пал, CEO та засновник Global Macro Investor, заявив, що нинішній розпродаж на крипторинку спричинений стискненням ліквідності у США та шатдаунами уряду США, а не структурною слабкістю крипторинку

У нещодавньому дописі в X, коментуючи «великий наратив» про те, що «криптоцикл завершився», фінансовий ветеран назвав це поєднання факторів «фінансовою сантехнікою».

Як приклади Пал навів скорочення обсягів у механізмі Reverse Repo Федеральної резервної системи, яке здебільшого завершилося у 2024 році, а також відновлення балансу Treasury General Account (Загальний рахунок Казначейства США — TGA) минулого літа, яке не мало монетарної компенсації.

«Є ще один фактор, який ми всі прогавили… Цей фактор у тому, що ліквідність у США стримувалася через два шатдауни та проблеми з «сантехнікою» США (злив Reverse Repo фактично завершився у 2024 році). Тому відновлення TGA у липні та серпні не мало монетарної компенсації. Результатом стало висмоктування ліквідності…», — написав Пал.

Він також відкинув твердження, що спад зумовлений невизначеністю навколо повідомлень про підтримку президентом Дональдом Трампом кандидатури Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи. Хоча Ворша вважають «яструбиним», тобто таким, хто неохоче знижував би процентні ставки, Пал повністю відкинув цю оцінку.

«Ворш знизить ставки і більше нічого не робитиме», — написав він, додавши, що політику ліквідності зрештою визначатимуть Трамп та міністр фінансів Скотт Бессент через банківську систему.

Зв’язок між Біткоїном і економікою США

Хоча глобальна загальна ліквідність зазвичай має найсильнішу довгострокову кореляцію з Біткоїном та NASDAQ, фінансовий гуру пояснив, що на цьому етапі циклу домінувальним драйвером є саме ліквідність у США. Адже Сполучені Штати залишаються основним джерелом глобальної ліквідності, а зараз вона обмежена.

За словами Рауля Пала, деякі акції та Біткоїн належать до довгострокових активів. Коли ліквідність скорочується, ринок переоцінює їх першими. Нещодавнє ралі золота поглинуло граничну ліквідність, яка за інших умов підтримала б більш ризикові активи. Оскільки ліквідності не вистачає, щоб підтримати все, ризикові активи заплатили ціну.

Нещодавній шатдаун уряду США став ще одним ключовим фактором. Цього разу Казначейство заздалегідь уникло зниження TGA і натомість збільшило його, продовживши відтік ліквідності. Це створило те, що Пал назвав «повітряною ямою» на ринку, і пояснює різкість нещодавніх рухів цін, насамперед у криптоактивах.

Втім, за його словами, є й позитив: схоже, що це остання велика перешкода для ліквідності. Ознаки вказують на те, що шатдаун буде вирішено найближчим часом. Щойно проблему буде усунено, ліквідність повернеться.

За матеріалами finbold.com.