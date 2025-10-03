Як змінився криптопортфель Трампа у III кварталі 2025

Публічно задекларовані криптовалютні активи президента США Дональда Трампа продемонстрували несподіване відновлення у третьому кварталі 2025 року. Вони зросли на 36,6% у вартості після жорсткого початку року

З 1 липня по 30 вересня баланс гаманця Трампа піднявся з $2,27 млн до $3,10 млн, що принесло близько $823 000 нереалізованого прибутку. Такі дані наведені у дослідженні Finbold (Q3 2025 Cryptocurrency Market Report).

Втім, навіть після відновлення портфель залишається на 69,5% нижче, ніж станом на 1 січня. Для порівняння: у першому кварталі активи політика обвалилися з $10,16 млн до $1,96 млн, тобто на 80,7%. Наприкінці першого півріччя баланс стабілізувався біля позначки $2,2 млн, що все одно означало падіння більш ніж на три чверті від початкового рівня.

Чому портфель Трампа зріс у Q3

Аналітики вказують на дві головні причини. І жодна з них не виглядає як класична стратегія «купівлі на просадці».

Вхідні перекази та аірдропи. Гаманець Трампа і надалі отримує надходження без його участі. За даними Arkham, розробники мем-токенів надсилають монети напряму на публічну адресу Трампа, щоб привернути увагу. Серед прикладів — Trump Frog (TROG) та інші «frog»-токени. Такі перекази автоматично збільшують ринкову вартість гаманця. Спекулятивний інтерес до «трампівських» токенів. Періодично зростає попит на цифрові активи, пов’язані з ім’ям Трампа. У ЗМІ згадувалося, що деякі з них дають бонуси — від ексклюзивного доступу на заходи до колективних рекламних кампаній. Це створює короткочасні ралі, що тимчасово підвищують оцінку активів у гаманці.

Чи управляє Трамп криптоактивами особисто?

Криптогаманець, який пов’язують з Дональдом Трампом, аналітики Arkham ідентифікували через його попередні фінансові декларації та надходження роялті від NFT-проєктів. Водночас немає доказів, що Трамп особисто керує цим гаманцем щодня.

Склад портфеля підтверджує: більшість надходжень — це пожертви, неліквідні мем-токени чи аірдропи, а не цілеспрямовані інвестиції. Тож зростання у Q3 радше варто вважати «паперовим ефектом» від нових надходжень, ніж результатом свідомої стратегії.

World Liberty Financial

Окремо Finbold у своєму квартальному звіті звертає увагу на інший криптоактив, пов’язаний із сім’єю Трампа — платформу World Liberty Financial (WLFI). Вона просувається як патріотична альтернатива Волл-стріт.

За третій квартал 2025 року обсяги активів WLFI злетіли з $179,3 млн (1 липня) до $10,81 млрд (30 вересня). Це екстремальне зростання на 5 931% лише за три місяці стало одним із найбільш вражаючих стрибків на крипторинку у цей період.

