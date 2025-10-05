Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум

1 жовтня 2025 року мережа Біткоїна зафіксувала чергове коригування складності майнінгу. Показник зріс на 5,97% і сягнув 150,84 T, що стало новим історичним рекордом. Це вже сьоме підвищення поспіль, яке демонструє стійку тенденцію зростання з початку липня

Складність у мережі Bitcoin — це ключовий параметр, що визначає, наскільки складно майнерам знаходити нові блоки. Вона напряму залежить від сумарного хешрейту і є показником рівня конкуренції. На момент оновлення середній хешрейт становив 1,06 ZH/s (зетахеша на секунду), що свідчить про рекордні обсяги обчислювальної потужності, залученої у видобуток криптовалюти.

Зростання складності має прямий вплив на економіку майнінгу. Якщо блоки стають важчими для знаходження, дохідність операторів падає. Це особливо критично для дрібних майнерів, які працюють на менш ефективному обладнанні та з високими витратами на електроенергію. У такій ситуації вони часто змушені виходити з бізнесу. Натомість великі компанії та майнінгові пули, що володіють сучасними дата-центрами, стають головними бенефіціарами процесу.

За даними аналітиків, з початку літа надходження майнерів коливалися на стабільному рівні. У липні та серпні доходи залишалися майже незмінними, однак у вересні відбулося падіння приблизно на $20 млн. Водночас середня «хеш-ціна» (дохід на одиницю обчислювальної потужності) незначно зросла — з $49,8 до $50,3 за PH/s на добу. Це свідчить про відносний баланс між збільшенням складності та високою ціною Біткоїна, яка перевищила позначку $120 000.

Ще одним важливим фактором є концентрація потужностей. Лідером серед пулів залишається Foundry USA, який контролює близько 29,7% хешрейту. Далі йдуть AntPool (15,5%) і F2Pool (14,8%). У сукупності три найбільші об’єднання генерують понад 60% усіх блоків у мережі, що викликає дискусії щодо рівня децентралізації.

Попри черговий рекорд, прогноз на наступне коригування, заплановане на 15 жовтня 2025 року, вказує на можливе зниження складності на 1,58% — до рівня 148,45 T. Це означає, що інтервал між блоками у попередні тижні перевищував 10 хвилин, і система автоматично відреагує на дисбаланс. Така гнучкість механізму складності дозволяє мережі залишатися стабільною навіть в умовах різких змін у хешрейті.

Таким чином, новий рекордний рівень складності є водночас сигналом зрілості екосистеми Біткоїна та викликом для її учасників. Ринок стає усе більш конкурентним, а виживання напряму залежить від масштабу, доступу до дешевих енергоресурсів і рівня інвестицій в інфраструктуру.

