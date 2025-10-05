close-btn
PaySpaceMagazine

Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум

05.10.2025 10:00
Микола Деркач

1 жовтня 2025 року мережа Біткоїна зафіксувала чергове коригування складності майнінгу. Показник зріс на 5,97% і сягнув 150,84 T, що стало новим історичним рекордом. Це вже сьоме підвищення поспіль, яке демонструє стійку тенденцію зростання з початку липня

Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум

Фото згенеровано за допомогою chat.openai.com, pngwing.com

Складність у мережі Bitcoin — це ключовий параметр, що визначає, наскільки складно майнерам знаходити нові блоки. Вона напряму залежить від сумарного хешрейту і є показником рівня конкуренції. На момент оновлення середній хешрейт становив 1,06 ZH/s (зетахеша на секунду), що свідчить про рекордні обсяги обчислювальної потужності, залученої у видобуток криптовалюти.

Зростання складності має прямий вплив на економіку майнінгу. Якщо блоки стають важчими для знаходження, дохідність операторів падає. Це особливо критично для дрібних майнерів, які працюють на менш ефективному обладнанні та з високими витратами на електроенергію. У такій ситуації вони часто змушені виходити з бізнесу. Натомість великі компанії та майнінгові пули, що володіють сучасними дата-центрами, стають головними бенефіціарами процесу.

За даними аналітиків, з початку літа надходження майнерів коливалися на стабільному рівні. У липні та серпні доходи залишалися майже незмінними, однак у вересні відбулося падіння приблизно на $20 млн. Водночас середня «хеш-ціна» (дохід на одиницю обчислювальної потужності) незначно зросла — з $49,8 до $50,3 за PH/s на добу. Це свідчить про відносний баланс між збільшенням складності та високою ціною Біткоїна, яка перевищила позначку $120 000.

Читайте також: Яких висот може досягти ціна Біткоїна у жовтні

Ще одним важливим фактором є концентрація потужностей. Лідером серед пулів залишається Foundry USA, який контролює близько 29,7% хешрейту. Далі йдуть AntPool (15,5%) і F2Pool (14,8%). У сукупності три найбільші об’єднання генерують понад 60% усіх блоків у мережі, що викликає дискусії щодо рівня децентралізації.

Попри черговий рекорд, прогноз на наступне коригування, заплановане на 15 жовтня 2025 року, вказує на можливе зниження складності на 1,58% — до рівня 148,45 T. Це означає, що інтервал між блоками у попередні тижні перевищував 10 хвилин, і система автоматично відреагує на дисбаланс. Така гнучкість механізму складності дозволяє мережі залишатися стабільною навіть в умовах різких змін у хешрейті.

Таким чином, новий рекордний рівень складності є водночас сигналом зрілості екосистеми Біткоїна та викликом для її учасників. Ринок стає усе більш конкурентним, а виживання напряму залежить від масштабу, доступу до дешевих енергоресурсів і рівня інвестицій в інфраструктуру.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 криптоакції, на які варто звернути увагу у жовтні

2 акції, на які без сумніву варто звернути увагу

Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році

Допоміжні матеріали: incrypted.com, forklog.com, news.bitcoin.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
BlackRock придбав ці дві криптовалюти на $600 млн 03.10.2025

BlackRock придбав ці дві криптовалюти на $600 млн
Яких висот може досягти ціна Біткоїна у жовтні 03.10.2025

Яких висот може досягти ціна Біткоїна у жовтні
Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин 01.10.2025

Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин
Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна 01.10.2025

Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна
Біткоїн досягне $145 000 вже до кінця року — TradingShot 01.10.2025

Біткоїн досягне $145 000 вже до кінця року — TradingShot
Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі 30.09.2025

Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

 Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Останні новини
Сьогодні  14:30

Творець ChatGPT заявив, що ШІ може випадково захопити світ

 Сьогодні  13:00

Кійосакі розкритикував Баффета й закликав купувати Біткоїн

 Сьогодні  11:30

Акції золотодобувних компаній злетіли на 135% у 2025

 Сьогодні  10:00

Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум

 04.10.2025  16:00

Знайдено планету-ізгоя, яка зростає на 6 млрд тон щосекундно

 04.10.2025  14:30

Samsung відкриває доступ до криптовалют на своїх смартфонах

 04.10.2025  11:30

Надпотужна магнітна буря з К-індексом 8 накрила Землю: як захиститися

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.