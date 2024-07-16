3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

Цього тижня ринок криптовалют, схоже, набирає обертів. Більшість основних активів торгуються в плюсі, а капіталізація світового крипторинку за 24 години зросла на 4,1% до $2,41 трлн

Це може бути пов’язане зі збільшенням відкритого інтересу до провідних криптовалютних проєктів. Також існує ймовірність, що ринок позитивно відреагував на обрання Дональда Трампа офіційним кандидатом в президенти США. Трамп неодноразово заявляв про свою підтримку криптовалютного сектору і навіть використовував криптовалюту у своїй передвиборчій кампанії.

З огляду на це, розглянемо три активи, на які варто звернути увагу цього тижня.

Біткоїн (BTC)

BTC є лідером ринку і на вихідних досягнув значного зростання. На тижневих графіках актив виріс на 13,6%, але впав більш ніж на 5% порівняно з попереднім місяцем.

Дані CoinCodex показують, що оригінальна криптовалюта може досягти нового історичного максимуму цього місяця, перевищивши позначку в $75 000. Платформа також прогнозує, що наступного місяця актив досягне позначки $82 000.

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Shiba Inu (SHIB)

SHIB — популярний мемкоїн, який також слідує тенденції відновлення ринку. SHIB виріс на 13,4% на тижневому графіку і на 4,8% на 14-денному графіку. Дослідники CoinCodex прогнозують бичачу картину для SHIB на цьому тижні. Платформа очікує, що криптовалюта досягне позначки $0,00003995 20 липня 2024 року.

VeChain (VET)

VET також значно відновився за минулі вихідні. Наразі це одна з небагатьох криптовалют, яка ще не зазнала падіння. Актив виріс на 32,8% на тижневому графіку, на 14,7% на 14-денному графіку та на 7,8% за попередній місяць.

Раніше ми писали про 3 криптовалюти, які варто купити, поки Біткоїн не почав рости. Нещодавно крипторинок різко скоригувався, особливо в секторі альткоїнів. За словами деяких експертів Біткоїн невдовзі почне нове зростання, а разом із ним деякі інші криптовалюти.

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За матеріалами: Watcher.Guru.