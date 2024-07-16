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3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

16.07.2024 15:40
Ольга Деркач
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Цього тижня ринок криптовалют, схоже, набирає обертів. Більшість основних активів торгуються в плюсі, а капіталізація світового крипторинку за 24 години зросла на 4,1% до $2,41 трлн

3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, freepik.com

Це може бути пов’язане зі збільшенням відкритого інтересу до провідних криптовалютних проєктів. Також існує ймовірність, що ринок позитивно відреагував на обрання Дональда Трампа офіційним кандидатом в президенти США. Трамп неодноразово заявляв про свою підтримку криптовалютного сектору і навіть використовував криптовалюту у своїй передвиборчій кампанії.

З огляду на це, розглянемо три активи, на які варто звернути увагу цього тижня.

Біткоїн (BTC)

BTC є лідером ринку і на вихідних досягнув значного зростання. На тижневих графіках актив виріс на 13,6%, але впав більш ніж на 5% порівняно з попереднім місяцем.

Дані CoinCodex показують, що оригінальна криптовалюта може досягти нового історичного максимуму цього місяця, перевищивши позначку в $75 000. Платформа також прогнозує, що наступного місяця актив досягне позначки $82 000.

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Shiba Inu (SHIB)

SHIB — популярний мемкоїн, який також слідує тенденції відновлення ринку. SHIB виріс на 13,4% на тижневому графіку і на 4,8% на 14-денному графіку. Дослідники CoinCodex прогнозують бичачу картину для SHIB на цьому тижні. Платформа очікує, що криптовалюта досягне позначки $0,00003995 20 липня 2024 року.

VeChain (VET)

VET також значно відновився за минулі вихідні. Наразі це одна з небагатьох криптовалют, яка ще не зазнала падіння. Актив виріс на 32,8% на тижневому графіку, на 14,7% на 14-денному графіку та на 7,8% за попередній місяць.

Раніше ми писали про 3 криптовалюти, які варто купити, поки Біткоїн не почав рости. Нещодавно крипторинок різко скоригувався, особливо в секторі альткоїнів. За словами деяких експертів Біткоїн невдовзі почне нове зростання, а разом із ним деякі інші криптовалюти.

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За матеріалами: Watcher.Guru.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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