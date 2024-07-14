3 криптовалюти, які варто купити, поки Біткоїн не почав рости

Нещодавно крипторинок різко скоригувався, особливо в секторі альткоїнів. За словами деяких експертів Біткоїн невдовзі почне нове зростання, а разом із ним деякі інші криптовалюти, про які поговоримо далі

Як зазначив у матеріалі Кріс Макдональд, дописувач InvestorPlace, Біткоїн скоро почне відновлення, досягнувши нових історичних максимумів, і найбільшу вигоду від цього отримають Ethereum, Bitcoin Cash та Litecoin.

Ethereum

За словами криптоаналітика, інвесторам не варто панікувати щодо ETH, незважаючи на нещодавнє падіння. Зараз монета торгується нижче своїх 50-денних і 20-денних ковзних середніх, а лінія підтримки на рівні $3 100 має вирішальне значення для уникнення падіння до $2 900. Дехто розглядає це падіння як можливість для купівлі, очікуючи схвалення американських Ethereum ETF (біржових фондів).

«Ethereum залишається розумним вибором для інвесторів, які шукають криптовалюту з високим ступенем ризику. Він має найбільшу впізнаваність після Біткоїна, що робить проєкт центральним гравцем, який може продовжувати зростати в міру того, як цифрові сховища цінності набирають обертів», — каже Кріс Макдональд.

Він додав, що Ethereum також проводить свій перший в історії хакатон Attackathon з призовим фондом у $2 млн, націлений на найбільший краудсорсинговий аудит безпеки. Захід розпочався з технічного огляду коду блокчейну. Це досить непоганий крок на шляху до просування проєкту.

Bitcoin Cash

Ефективний похідний Біткоїна, Bitcoin Cash був створений як електронна пірингова платіжна система. Токен має на меті стати «світовими грошима».

«Завдяки більшому розміру блоку, ніж у Біткоїна, і меншим комісіям (а також, можливо, кращій безпеці), Bitcoin Cash часто розглядається як справжня криптовалюта для транзакцій. Інвестори, які шукають причину володіти тим чи іншим токеном, не повинні втрачати цей факт з поля зору», — пояснює експерт.

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Створений як ефективна альтернатива Біткоїну, Bitcoin Cash продовжує жити в його тіні. Тим не менш, є багато інвесторів, які все ще чітко вірять в цей проєкт, і BCH зберігає 16-е місце в криптовалютному рейтингу за ринковою капіталізацією. Для тих, хто вважає, що майбутнє криптовалют — це транзакції, а низькі комісії та висока швидкість обробки є важливими, BCH може стати одним з ключових бенефіціарів наступного буму цифрових активів.

Litecoin

Запущений у жовтні 2011 року Чарльзом Лі, Litecoin був створений як похідна від відкритого коду Біткоїна. Він став швидшим варіантом генерації блоків, який використовує алгоритм Scrypt. Крім того, Litecoin також прагне вдосконалити модель Біткоїна, пропонуючи більш децентралізовану глобальну платіжну систему для невеликих транзакцій.

«Ціна Litecoin торгується в рамках падаючого клину, окресленого лінією тренду, що з’єднує різні коливальні максимуми і мінімуми. 3 липня LTC зіткнувся з опором біля верхньої межі трендової лінії в районі $77,33, що призвело до подальшого падіння на 19,43% протягом наступних двох днів. Пізніше він протестував тижневу підтримку в районі $56,61, відскочивши на 5%, і в даний час торгується на рівні ($69,68, станом на 14 липня 2024 року, — ред.)», — пише Кріс Макдональд.

Посідаючи третє місце як найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, Litecoin має на меті пришвидшити транзакційні можливості Біткоїна та зміцнити його. Монета планує зробити це за рахунок більшої швидкості транзакцій і вищого ліміту пропозиції. Це вважається надійним варіантом для досвідчених криптоінвесторів.

Нещодавно CFTC класифікувала LTC як товар. Минулого місяця ціна монети зросла на 32%, що стало одним з найсильніших показників цього року. Аналітики передбачають потенційний приріст до $400, що відображає відновлення бичачих настроїв.

«Це одна з найкращих криптовалют, яку ви можете купити», — додав криптоексперт.

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