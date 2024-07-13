2 криптовалюти, які варто розглянути для купівлі на наступному тижні

Незважаючи на те, що багато криптовалют останнім часом знаходиться в «червоній зоні», капіталізація крипторинку дещо знизилася (до $2,11 трлн) і спостерігалося падіння провідних монет, багато експертів відзначають, що це вдалий час обрати найперспективніші цифрові активи та інвестувати в них

Раніше ми писали, що багато аналітиків стверджують про те, що варто купувати Bitcoin та Ethereum, користуючись моментом, коли їх вартість знизилася, прогнозуючи їх подальше зростання. Сьогодні на ринку ці настрої збереглись. Серед інших монет, які варті уваги криптоінвесторів, експерти визначають:

BNB (BNB), ціна станом на 12 липня 2024 року коливається в межах — $524,8;

Cardano (ADA), ціна — $0,399;

Polygon (MATIC), ціна — $0,497;

USD Stablecoin (USDC), ціна — $1;

Avalanche (AVAX), ціна — $25,10;

Chainlink (LINK), ціна — $12,43;

Solana (SOL), ціна — $135,87;

Dogecoin (DOGE), ціна — $0,106.

Фахівці Finbold аналізуючи RSI значення цифрових активів на CoinGlass також нещодавно визначили дві криптовалюти, які варто розглянути для купівлі, — це Worldcoin (WLD) та Altlayer (ALT).

Нагадаємо, що завдяки індикаторам RSI можна відслідкувати сприятливі умови для купівлі.

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«Незважаючи на те, що ковзаючі середні вказують на переважно ведмежий прогноз, сильні сигнали на купівлю від ключових осциляторів (клас індикаторів технічного аналізу, які характеризують стан перекупленості (overbought) або перепроданості (oversold)) свідчать про те, що поточні ринкові умови для ALT є перспективною інвестиційною можливістю», — йдеться у матеріалі Finbold за 9 липня.

За їх словами, і Worldcoin, і Altlayer в даний час знаходяться в стані перепроданості і подають сильні сигнали до покупки згідно з різними технічними індикаторами. Інвесторам і трейдерам слід розглянути ці можливості, залишаючись пильними до ринкових тенденцій і змішаних сигналів.

На тлі цих позитивних прогнозів завжди рекомендується обережний і зважений підхід до інвестування. Зазначимо, що обидві вищезгадані криптомонети сильно впали за останній місяць. Worldcoin з $4 12 червня до $1,76 12 липня 2024 року. Altlayer з $0,28 12 червня до $0,12 12 липня.

Серед інших монет, за якими варто слідкувати — Tether, Toncoin, а також Ripple (XRP), про що йдеться у різних аналітичних матеріалах.

Раніше ми писали, що Ripple увійшла до числа 250 провідних фінтех-компаній світу.

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Допоміжні матеріали: Forbes, Techopedia.