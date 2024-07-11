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Біткоїн повертається до $57 000, топ-альткоїни відчувають турбулентність: що відбувається на крипторинку

11.07.2024 9:40
Олеся Крамаренко
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Пропонуємо вашій увазі короткий огляд найпопулярніших криптовалют та динаміки їх цін сьогодні, 11 липня

Біткоїн повертається до $57 000, топ-альткоїни відчувають турбулентність: що відбувається на крипторинку

Фото: unsplash.com

Сьогодні ціни на криптовалюти демонструють невизначений імпульс. Біткоїн (BTC) повернув свої нещодавні здобутки й зупинився на позначці $57 700, в той час, як Ethereum (ETH) і Solana (SOL) опустилися в червону зону, борючись з волатильністю.

Однак XRP сьогодні торгувався в зеленій зоні, за ним слідували Stack (STX) і Lido DAO (LDO), які стали лідерами зростання за підсумками дня.

Капіталізація світового крипторинку знизилася на 1,69% і досягла сьогодні $2,13 трлн. Загальний обсяг торгів з учорашнього дня знизився на 10,67% до $59,61 млрд.

Ціна Біткоїна

За минулу добу ціна BTC впала на 1,6% і на момент написання матеріалу складала $57 761. Його 24-годинні мінімуми та максимуми були зафіксовані на рівні $57 093,71 та $59 359,43, що підкреслює дуже волатильний рух.

Попри те, що в американські спотові біржові біткоїн-фонди продовжують надходити кошти, різке падіння курсу BTC викликало занепокоєння інвесторів. Дані Soso Value показують, що станом на 10 липня в американські спотові біткоїн-біржові ETF приплив коштів склав $147,37 млн, що контрастує з поточною ціновою траєкторією монети.

Крім того, домінування флагманської криптовалюти на ринку знизилося на 0,28% — до 53,47% сьогодні.

Ціна Ethereum

Тим часом, хоча ETH вдалося утриматися вище $3 000, ціна активу знизилася на 0,25% до $3 078,63, на момент підготовки матеріалу. 24-годинні мінімуми та максимуми Ethereum становили $3 055,95 і $3 148,41 відповідно.

Нещодавній звіт CoinGape Media підкреслив, що монета стикається зі значним опором на рівні $3 200, хоча “бичачий” каталізатор, що очікується (ETH ETF), може зменшити тиск на Ethereum на цій позначці.

Ціна Solana

Криптовалюта SOL знизилась на 1,50% і сьогодні торгується на рівні $140,52. 24-годинні падіння та піки Solana були зафіксовані на рівні $139,47 та $145,85 відповідно.

Варто зазначити, що керівник відділу досліджень цифрових активів VanEck зберігає тверду позицію щодо неминучого запуску SOL ETF.

Ціна XRP

З іншого боку, криптовалюта, що підтримується Ripple Labs, сьогодні підскочила на 0,93% і торгується на рівні $0,4427. 24-годинні мінімуми та максимуми XRP були зафіксовані на рівні $0,4317 і $0,4429 відповідно.

Ціни DOGE та SHIB

Сьогодні ціна Dogecoin (DOGE) впала на 1,11% до $0,1075, в той час, як ціна Shiba Inu (SHIB) знизилася на 1,65% до $0,00001635. Цікаво, що мемкоїни, які кинули виклик загальному ринковому тренду і продемонстрували сьогодні зростання, — це BabyDoge Coin, Mog Coin (MOG) і Book of Meme (BOME).

Найкращі криптовалюти сьогодні:

  • Ціна Stacks (STX) зросла на 13,38% до $1,57.
  • Ціна Lido DAO (LDO) зросла на 6% до $1,64.
  • zkSync (ZK) злетів на 5,59% до $0,1608
  • Ціна Ondo (ONDO) зросла на 5,25% до $0,9895.

Криптовалюти-невдахи сьогодні:

  • Ціна Notcoin (NOT) впала на 7,18% до $0,01559.
  • Ціна Flare (FLR) знизилась на 5,31% до $0,01855.
  • Ціна Celestia (TIA) впала на 5,08% до $6,91.
  • Ethereum Name Service (ENS) впав на 5% до $25,90.

Однак годинні графіки показують, що BTC та ETH зросли на 0,46% та 0,39% відповідно. Водночас сектор альткоїнів слідував за висхідним рухом протягом того ж періоду часу. Про те, як передбачити рух крипторинку, читайте в нашій статті.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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