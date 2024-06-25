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Названо, скільки дивідендів виплатив Нафтогаз за 2023 рік

25.06.2024 20:00
Ольга Деркач
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Компанія Нафтогаз України внесла до державного бюджету платіж у сумі 14,3 млрд грн

Названо, скільки дивідендів виплатив Нафтогаз за 2023 рік

Названо, скільки дивідендів виплатив Нафтогаз за 2023 рік Фото: freepik.com

У вівторок, 25 червня, НАК «Нафтогаз України» перерахувала ці кошти до державного бюджету. Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов LIGA.net.

«Нафтогаз сьогодні сплатив до держбюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків із них за результатами 2023 року», — розказав він.

Напередодні Чернишов повідомив про цей платіж на своїй сторінці у Facebook. Сума платежу включає 12,2 млрд грн дивідендів та 2,1 млрд грн податку на прибуток, пов’язаного з ними.

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Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, НАК «Нафтогаз України» мав здійснити виплату дивідендів до 30 липня 2024 року.

Загальна сума дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи «Нафтогаз», що належить акціонерам компанії. Це найвищий показник серед усіх державних підприємств.

Раніше ми писали, скільки податків сплатив Нафтогаз за травень. Згідно з даними компанії, у останній місяць весни вона сплатила до бюджету податків на суму 8,8 мільярда гривень. Це становить 8% усіх платежів, які контролюються Державною податковою службою України.

До того ж, ще 500 мільйонів гривень компанія перерахувала до місцевих бюджетів. Від початку року Нафтогаз сплатила 37,7 мільярда гривень податків, з яких 35 мільярдів гривень надійшло до державного бюджету, а 2,7 мільярда гривень — до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що материнська компанія Google вперше в історії виплатить дивіденди. Компанія Alphabet (материнська компанія Google) оголосила про виплату перших в історії дивідендів і викуп акцій на суму $70 млрд. Така новина підбадьорила інвесторів, які підняли акції майже на 16%. Дивіденди складуть 20 центів на акцію.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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