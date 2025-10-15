close-btn
Де в Україні ТЦК виписують найбільше штрафів

15.10.2025 13:30
Микола Деркач

Понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. Третина з них наразі вже завершена. Близько 4,5 тисячі проваджень на місяць відкривають ТЦК цьогоріч. З них 98 штрафів отримали жінки. Рекордні 9 проваджень на одну людину було відкрито проти двох чоловіків на Сумщині

Фото: freepik.com, pngwing.com

Про це повідомили аналітики Опендатабот.

Зазначається, що 47 046 штрафів за порушення правил військового обліку було зафіксовано на початок жовтня 2025 року. 14 454 провадженння — це близько третини — наразі вже завершені.

У середньому, щомісяця ТЦК відкривають по 4,5 тис. нових проваджень. Однак липень став рекордним — 7 595 відкриттів. Левова частка липневих штрафів припала на столицю: 26% або 1 999 проваджень.

Загалом більше тисячі відкритих проваджень за 2025 рік мають уже 18 регіонів України. Абсолютним лідером став Київ — 7 163 провадження (15%). Наслідують Сумщина (4 251 або 9%), Одещина (3 995 або 9%), Дніпропетровщина (3 846 або 8%) та Харківщина (3 349 або 7%).

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

Найнижчі ж показники фіксують на заході та у зоні активних бойових дій: Львівщина — 626, Рівненщина — 464, Івано-Франківщина — 315, Херсонщина — 137, а в Луганській області — 11 випадків.

Фото: opendatabot.ua

Переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років (80% випадків), тоді як на жінок припадає 98 випадків — це лише 0,2% від загальної кількості. Варто зазначити, що з 31 липня 2025 року діє новий механізм постановки на військовий облік жінок з медичною чи фармацевтичною освітою — з цього часу було відкрито 26 проваджень проти жінок за новими правилами.

Рекордсменом за активністю став Сумський міський ТЦК, відкривши по 9 проваджень проти двох чоловіків у цьому році, а також 8 проваджень проти іншого чоловіка. Наразі це найбільша кількість штрафів на одну людину по країні.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
