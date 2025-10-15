Де в Україні ТЦК виписують найбільше штрафів

Понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. Третина з них наразі вже завершена. Близько 4,5 тисячі проваджень на місяць відкривають ТЦК цьогоріч. З них 98 штрафів отримали жінки. Рекордні 9 проваджень на одну людину було відкрито проти двох чоловіків на Сумщині

Про це повідомили аналітики Опендатабот.

Зазначається, що 47 046 штрафів за порушення правил військового обліку було зафіксовано на початок жовтня 2025 року. 14 454 провадженння — це близько третини — наразі вже завершені.

У середньому, щомісяця ТЦК відкривають по 4,5 тис. нових проваджень. Однак липень став рекордним — 7 595 відкриттів. Левова частка липневих штрафів припала на столицю: 26% або 1 999 проваджень.

Загалом більше тисячі відкритих проваджень за 2025 рік мають уже 18 регіонів України. Абсолютним лідером став Київ — 7 163 провадження (15%). Наслідують Сумщина (4 251 або 9%), Одещина (3 995 або 9%), Дніпропетровщина (3 846 або 8%) та Харківщина (3 349 або 7%).

Найнижчі ж показники фіксують на заході та у зоні активних бойових дій: Львівщина — 626, Рівненщина — 464, Івано-Франківщина — 315, Херсонщина — 137, а в Луганській області — 11 випадків.

Переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років (80% випадків), тоді як на жінок припадає 98 випадків — це лише 0,2% від загальної кількості. Варто зазначити, що з 31 липня 2025 року діє новий механізм постановки на військовий облік жінок з медичною чи фармацевтичною освітою — з цього часу було відкрито 26 проваджень проти жінок за новими правилами.

Рекордсменом за активністю став Сумський міський ТЦК, відкривши по 9 проваджень проти двох чоловіків у цьому році, а також 8 проваджень проти іншого чоловіка. Наразі це найбільша кількість штрафів на одну людину по країні.

