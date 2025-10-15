ЄБРР надасть «Нафтогазу» додаткові €500 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть «Нафтогазу» ще €500 мільйонів ($585 мільйонів) для закупівлі газу, щоб забезпечити енергетичну стійкість України напередодні зими на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру

Про це в інтерв’ю Kyiv Post розповів віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне.

За словами Патроне, банк уже перевищив свої фінансові цілі на 2025 рік, виділивши Україні близько €2,3 мільярда ($2,7 мільярда). Ці кошти спрямовано на 46 приватних і 7 державних проєктів. ЄБРР має намір збільшити річний обсяг підтримки до €3 мільярдів ($3,5 мільярда) — утричі більше, ніж до початку війни.

«Ми уже готуємо ще один пакет на €500 мільйонів для НАК, щоб покрити термінові імпорти газу. Однак це матиме справжній ефект лише за умови суттєвого внеску донорів», — зазначив Патроне.

За його словами, банк вже проводить консультації з «друзями та партнерами України», аби допомогти країні впоратися з опалювальним сезоном, однак «ще зарано ділитися конкретними планами».

Цікаве по темі: ЄБРР надав Україні понад €7 млрд з 2022 року

Патроне наголосив, що нові проєкти ЄБРР у контексті підготовки до зими на тлі російських атак будуть орієнтовані на розвиток розподіленої генерації та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

«Це включає фінансування кількох проєктів, спрямованих на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримку розподіленого виробництва електроенергії, як напряму, так і через наші банки-партнери», — розповів він.

Новий пакет допомоги для «Нафтогазу» має стати ключовим елементом стабільного забезпечення газом у зимовий період. Водночас його результативність залежатиме від залучення донорських коштів, підкреслив Патроне.

«Ми зробимо все можливе, щоб у системі було достатньо енергії цієї зими. Але лише за умови, що міжнародні партнери України та вітчизняний банківський сектор також посилять свою підтримку», — сказав він.

