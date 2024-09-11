Місія МВФ узгодила новий кредит Україні на $1,1 млрд: які умови

Українські представники та місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягнули угоди на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування

Місія МВФ працювала в Україні з 4 до 10 вересня і вже завершила роботу. За підсумками перемовин вдалось досягти угоди на рівні персоналу (SLA). Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями.

Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 834,8 млн СПЗ (близько $1,1 млрд в еквіваленті) в межах п’ятого перегляду програми «Механізм розширеного фінансування» (EFF).

У МВФ підкреслили, що вміла політика української влади, висока адаптивність населення та бізнесу, а також стійке зовнішнє фінансування допомогли підтримати макроекономічну та фінансову стабільність. Реальний ВВП в І кварталі 2024 року зріс на 6,5% р/р, а міжнародні резерви були достатніми – на рівні $42,3 млрд станом на 1 вересня.

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За прогнозами Фонду, у другому півріччі 2024-го економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності.

Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2024 року – на рівні 3%, а інфляції – до 9%. Економічне зростання у 2025 році прогнозується на рівні 2,5-3,5%. Водночас ризики відхилення є надзвичайно високими.

«Бюджет на 2025 рік має враховувати фінансові обмеження та цілі щодо стійкості боргу, і рішучі зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів є критично важливими. Своєчасна та передбачувана зовнішня фінансова підтримка на умовах, що відповідають прийнятності боргу, залишається незамінною для підтримки економічної стабільності», — заявив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Які умови МВФ для виділення нового траншу

В першу чергу у Фонді говорять, що податкові надходження мають зрости у 2025 та наступних роках, щоб створити простір для критично важливих витрат, зберегти необхідні резерви та відновити фіскальну стабільність. Для цього українська влада повинна вжити необхідних заходів на законодавчому рівні, в тому числі унеможливити ухилення від сплати податків та посилити боротьбу з тіньовою економікою.

«Законодавство щодо реформування Митного кодексу має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею, тоді як слід запровадити надійні процеси для вибору постійного керівника митниці, а також інших ключових керівних ролей», — зазначає Грей.

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Також Грей відзначив серед короткострокових пріоритетів створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати, проведення першого зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро. Відновлення діяльності незалежної наглядової ради «Укренерго» має бути відбутися до кінця грудня.

МВФ також відзначив стабільність і ліквідність фінансового сектору та швидкі темпи реформування, попри труднощі воєнного стану. Для збереження фінансової стабільності та підвищення готовності до потенційних потрясінь пріоритетним є зміцнення системи санації банків, планування на випадок непередбачених обставин та управління банками.

Зазначається, що обмінний курс має і надалі виконувати функцію поглинача шоків та пристосовуватися до фундаментальних ринкових чинників, сприяючи збереженню зовнішньої стабільності. Належна монетарна політика у поєднанні з режимом керованої гнучкості курсу має допомогти запобігти надмірним курсовим коливанням та розбалансуванню курсових та інфляційних очікувань.

Водночас експерти МВФ відзначили прогрес України у виконанні зобовʼязань за програмою EFF. Українська влада виконала всі кількісні критерії та структурні маяки станом на кінець червня.

Нагадаємо, раніше анонімні українські чиновники повідомляли, що МВФ тисне на Україну щодо необхідності девальвувати національну валюту, знизити процентні ставки та підвищити податки, щоб закрити дефіцит бюджету країни.

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