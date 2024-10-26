Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув прогноз щодо повернення українських біженців з 2025 на 2026 рік

Експерти МВФ проаналізували кількість населення в Україні та погіршили прогнози на наступний рік. За їхніми прогнозами, українці почнуть повертатись додому не раніше 2026 року, йдеться в матеріалах Фонду.

Так, до повномасштабної війни, у 2021 році, в Україні налічувалось 41 млн осіб. А станом на 2024 рік кількість населення зменшилась до 34 млн.

За розрахунками МВФ, чисельність населення України у найближчі роки змінюватиметься наступним чином:

2024 рік — 33,4 млн осіб, що збігається з квітневим прогнозом.

2025 рік — 33 млн осіб;

2026 рік — 34,2 млн осіб;

2027 рік — 34,5 млн осіб;

2028 рік — також 34,5 млн осіб (прогноз знижено порівняно з квітневим показником у 36 млн осіб).

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Водночас Reuters з посиланням на дані Організації Об’єднаних Націй (ООН) пише, що з початку повномасштабного вторгнення рф кількість мешканців України скоротилось приблизно на 10 млн осіб.

Таке зниження було зумовлене масовою міграцією біженців, зниженням народжуваності та втрат серед цивільного населення і військових під час війни.

При цьому згідно з інформацією Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, чисельність населення становила:

на 1 січня 2022 року – 42 млн осіб;

на липень 2024 року – 35,8 млн осіб.

З цієї кількості на територіях, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження у повному обсязі, проживало 31,1 млн осіб.

Нагадаємо, Україна знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. В оновленому рейтингу Україна посіла 150 місце серед 165 країн і територій, покинувши третій квартиль. Минулого року Україна посіла 112 місце, вперше покинувши групу економічно невільних країн.

Економічну свободу у різних країнах вимірюють за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.

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