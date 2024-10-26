close-btn
PaySpaceMagazine

Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ

26.10.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув прогноз щодо повернення українських біженців з 2025 на 2026 рік

Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ

Фото: freepik.com

Експерти МВФ проаналізували кількість населення в Україні та погіршили прогнози на наступний рік. За їхніми прогнозами, українці почнуть повертатись додому не раніше 2026 року, йдеться в матеріалах Фонду.

Так, до повномасштабної війни, у 2021 році, в Україні налічувалось 41 млн осіб. А станом на 2024 рік кількість населення зменшилась до 34 млн.

За розрахунками МВФ, чисельність населення України у найближчі роки змінюватиметься наступним чином:

  • 2024 рік — 33,4 млн осіб, що збігається з квітневим прогнозом.
  • 2025 рік — 33 млн осіб;
  • 2026 рік — 34,2 млн осіб;
  • 2027 рік — 34,5 млн осіб;
  • 2028 рік — також 34,5 млн осіб (прогноз знижено порівняно з квітневим показником у 36 млн осіб).

Читайте також: Скільки грошей відправили українські біженці з Польщі додому — Bankier

Водночас Reuters з посиланням на дані Організації Об’єднаних Націй (ООН) пише, що з початку повномасштабного вторгнення рф кількість мешканців України скоротилось приблизно на 10 млн осіб.

Таке зниження було зумовлене масовою міграцією біженців, зниженням народжуваності та втрат серед цивільного населення і військових під час війни.

При цьому згідно з інформацією Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, чисельність населення становила:

  • на 1 січня 2022 року – 42 млн осіб;
  • на липень 2024 року – 35,8 млн осіб.

З цієї кількості на територіях, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження у повному обсязі, проживало 31,1 млн осіб.

Нагадаємо, Україна знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. В оновленому рейтингу Україна посіла 150 місце серед 165 країн і територій, покинувши третій квартиль. Минулого року Україна посіла 112 місце, вперше покинувши групу економічно невільних країн.

Економічну свободу у різних країнах вимірюють за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна і Світовий банк розширять співпрацю — Мінекономіки

Названо 25 найбільших світових банків за версією GlobalData

Світовий банк склав рейтинг найбільших економік світу: на якому місці Україна

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Кабмін ухвалив повторну перевірку бізнесів щодо права на бронювання 23.10.2024

Кабмін ухвалив повторну перевірку бізнесів щодо права на бронювання
Епіцентр скаржиться на наслідки мобілізації: скількох працівників забрали 22.10.2024

Епіцентр скаржиться на наслідки мобілізації: скількох працівників забрали
Зупинка бронювання у Дії: бізнес просить продовжити чинні відстрочки 21.10.2024

Зупинка бронювання у Дії: бізнес просить продовжити чинні відстрочки
У застосунку Резерв+ зʼявилась нова функція 21.10.2024

У застосунку Резерв+ зʼявилась нова функція
Дія призупинила електронне бронювання: коли відновлять послугу 21.10.2024

Дія призупинила електронне бронювання: коли відновлять послугу
Економіка України одна з найбільш невільних у світі — рейтинг 20.10.2024

Економіка України одна з найбільш невільних у світі — рейтинг
Вибір редакції
Всі
Репортаж із Ukrainian CFO Forum 2024: Стратегії та інструменти фінансування бізнесу в Україні
ТОП статей 25.10.2024

Репортаж із Ukrainian CFO Forum 2024: Стратегії та інструменти фінансування бізнесу в Україні

 Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
ТОП статей 22.10.2024

Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
Останні новини
Сьогодні  11:00

Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ

 Сьогодні  10:00

3 акції техкомпаній, на які варто звернути увагу у жовтні

 25.10.2024  19:40

CEO Ripple розповів, як зміниться відношення США до криптовалют після виборів

 25.10.2024  18:50

Скільки б ви заробили, інвестувавши в акції Баффета одночасно з ним

 25.10.2024  18:00

Українська мережа Lviv Croissants вийшла на ринок ще однієї країни ЄС

 25.10.2024  17:33

Репортаж із Ukrainian CFO Forum 2024: Стратегії та інструменти фінансування бізнесу в Україні

 25.10.2024  17:10

Зумери — молоде покоління інвесторів, які вже мислять інакше: чим відрізняються їхні підходи

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber