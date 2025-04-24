Скільки можна заробити на банківських депозитах

З 4 квітня ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб зросли у середньому на 1-1,5 в.п. Дохідність залежно від різних термінів коливається у межах 13-14,5%

Так, середня дохідність за ультракороткими вкладами (3-6 міс.) становить 13-13,5% річних, діапазон середніх ставок за вкладами від 6 до 9 міс. — 13,5-14,5% річних, дохідність вкладів терміном 9-12 міс. — у середньому 13-13,5% річних. Вклади терміном на 1 рік дадуть середній дохід 13-13,5% річних.

Про це розповів Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

«Розуміємо, що 13% річних для вкладу терміном на 3 місяці — це сукупно 3,25% від розміщеної суми (тобто 13% треба поділити на 12 місяців і помножити на тривалість вкладу). А якщо вирахувати 23% податків з нарахованих відсотків, то чистий дохід зменшується майже на ¼. Таким чином, при розміщенні, приміром, 10 тис. грн терміном на 3 місяці громадянин отримає чистий дохід в середньому 250 грн, що буде цілком співмірним рівню інфляції у найближчі 3 місяці», — уточнив банкір.

Дмитро Замотаєв детально розповів про те, який дохід отримає громадянин залежно від суми, терміну вкладу та середніх відсотків за депозитом відповідно до обраного терміну.

При розміщенні 10 тис. грн терміном на 3 міс. під 13% річних (місячна ставка — 1,08%, сукупна ставка за період вкладу — 3,25%) сума доходу за повний термін розміщення депозиту складе 325 грн. З урахуванням податкових стягнень (74,75 грн) чистий дохід складе 250,25 грн.

При розміщенні 10 тис. грн терміном на 6 міс. під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 7,25%) сума доходу за повний термін складе 725 грн. З урахуванням податкових стягнень (166,75 грн) чистий дохід складе 558,25 грн.

При розміщенні 10 тис. грн терміном на 9 міс. під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 10,875%) сума доходу за повний термін складе 1087,5 грн. З урахуванням податкових стягнень (250,13 грн) чистий дохід складе 837,3 грн.

При розміщенні 10 тис. грн терміном на 1 рік під 13,5% річних (місячна ставка — 1,12%, ставка за період вкладу — 13,5%) сума доходу за повний термін складе 1350 грн. З урахуванням податкових стягнень (310,5 грн) чистий дохід складе 1039,5 грн.

Читайте також: Скільки грошей заробили найбільші логістичні компанії України

На його думку, у найближчі 3 місяці з огляду на очікувану дохідність найбільш вигідними для вкладника стануть депозити терміном від 6 міс. до 9 міс. При цьому, як запевнив фахівець, комбанки готують спеціальні бонусні пропозиції для нових вкладників, що можуть додати в середньому від 0,5 в.п. до 1,5 в.п. до обраного вкладу.

«Вочевидь, чим довший за терміном вклад, чим більша розміщена сума, тим більший рівень доходу. Змоделюємо: розмістивши в банку ті ж 10 тис. грн терміном на 6 міс. під максимальну відсоткову ставку у 16% річних (з урахуванням можливого стартового бонусу у 1,5 в.п.), громадянин може розраховувати на дохід в розмірі 8% від суми вкладу (800 грн), а “чистими” він отримає 616 грн», — підрахував експерт.

Дмитро Замотаєв також акцентував на тому, що за економічними прогнозами, протягом наступних 6 місяців інфляція в Україні може скласти сумарно від 4,5% до 6%. Таким чином, як твердить він, потенційні вкладники незалежно від терміну депозиту, матимуть змогу проіндексувати покладені кошти, а отриманий чистий дохід більшою мірою компенсуватиме інфляційні втрати.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Топ компаній в українському ритейлі, які очолюють жінки

Хто з ритейлерів отримав найбільше прибутку у 2024 — Опендатабот

Хто з ритейлерів сплатив найбільше податків у 2024