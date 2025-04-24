Скільки можна заробити на банківських депозитах

З 4 квітня ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб зросли у середньому на 1-1,5 в.п. Дохідність залежно від різних термінів коливається у межах 13-14,5%
Так, середня дохідність за ультракороткими вкладами (3-6 міс.) становить 13-13,5% річних, діапазон середніх ставок за вкладами від 6 до 9 міс. — 13,5-14,5% річних, дохідність вкладів терміном 9-12 міс. — у середньому 13-13,5% річних. Вклади терміном на 1 рік дадуть середній дохід 13-13,5% річних.
Про це розповів Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.
«Розуміємо, що 13% річних для вкладу терміном на 3 місяці — це сукупно 3,25% від розміщеної суми (тобто 13% треба поділити на 12 місяців і помножити на тривалість вкладу). А якщо вирахувати 23% податків з нарахованих відсотків, то чистий дохід зменшується майже на ¼. Таким чином, при розміщенні, приміром, 10 тис. грн терміном на 3 місяці громадянин отримає чистий дохід в середньому 250 грн, що буде цілком співмірним рівню інфляції у найближчі 3 місяці», — уточнив банкір.
Дмитро Замотаєв детально розповів про те, який дохід отримає громадянин залежно від суми, терміну вкладу та середніх відсотків за депозитом відповідно до обраного терміну.
- При розміщенні 10 тис. грн терміном на 3 міс. під 13% річних (місячна ставка — 1,08%, сукупна ставка за період вкладу — 3,25%) сума доходу за повний термін розміщення депозиту складе 325 грн. З урахуванням податкових стягнень (74,75 грн) чистий дохід складе 250,25 грн.
- При розміщенні 10 тис. грн терміном на 6 міс. під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 7,25%) сума доходу за повний термін складе 725 грн. З урахуванням податкових стягнень (166,75 грн) чистий дохід складе 558,25 грн.
- При розміщенні 10 тис. грн терміном на 9 міс. під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 10,875%) сума доходу за повний термін складе 1087,5 грн. З урахуванням податкових стягнень (250,13 грн) чистий дохід складе 837,3 грн.
- При розміщенні 10 тис. грн терміном на 1 рік під 13,5% річних (місячна ставка — 1,12%, ставка за період вкладу — 13,5%) сума доходу за повний термін складе 1350 грн. З урахуванням податкових стягнень (310,5 грн) чистий дохід складе 1039,5 грн.
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На його думку, у найближчі 3 місяці з огляду на очікувану дохідність найбільш вигідними для вкладника стануть депозити терміном від 6 міс. до 9 міс. При цьому, як запевнив фахівець, комбанки готують спеціальні бонусні пропозиції для нових вкладників, що можуть додати в середньому від 0,5 в.п. до 1,5 в.п. до обраного вкладу.
«Вочевидь, чим довший за терміном вклад, чим більша розміщена сума, тим більший рівень доходу. Змоделюємо: розмістивши в банку ті ж 10 тис. грн терміном на 6 міс. під максимальну відсоткову ставку у 16% річних (з урахуванням можливого стартового бонусу у 1,5 в.п.), громадянин може розраховувати на дохід в розмірі 8% від суми вкладу (800 грн), а “чистими” він отримає 616 грн», — підрахував експерт.
Дмитро Замотаєв також акцентував на тому, що за економічними прогнозами, протягом наступних 6 місяців інфляція в Україні може скласти сумарно від 4,5% до 6%. Таким чином, як твердить він, потенційні вкладники незалежно від терміну депозиту, матимуть змогу проіндексувати покладені кошти, а отриманий чистий дохід більшою мірою компенсуватиме інфляційні втрати.
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